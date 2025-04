Atletas, autoridades e torcedores lotam Ginásio Dudu na solenidade de abertura da 1ª Copa de Futsal de Base

Gritos, arquibancadas lotadas e faixas de apoio às equipes marcaram a solenidade de abertura da 1ª Copa Madeirão de Futsal de Base, realizada na noite desta quinta-feira (24), no Ginásio Eduardo Lima da Silva (Dudu), localizado à avenida Jatuarana, na zona Sul da capital. O campeonato, que nasceu da iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), e a parceria com a Federação de Futsal de Rondônia, tem o objetivo de impulsionar o futsal rondoniense.

Para eles, a solenidade foi um momento muito importante, por significar um marco para o esporte porto-velhense. Também prestigiaram o evento, secretários municipais, lideranças políticas, professores, familiares dos atletas, entre outros.

A competição acontece em cinco categorias de base. Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Os jogos serão realizados nos finais de semana, durante o dia, e à noite acontecerão alguns jogos do Sub-16. Quando a bola começar a rolar na quadra, os confrontos prometem muita emoção e adrenalina para os jogadores e o público.

Em seu discurso de abertura, o prefeito Léo Moraes agradeceu a presença dos professores, pais e familiares dos atletas e por apoiarem seus filhos a praticarem esporte. "Sabemos o que representa o esporte, além do aumento da capacidade de concentração, cognitiva, melhores notas, estamos falando de economia de dinheiro público no futuro não tão distante. Cada R$ 1 que a gente investe no esporte, economiza R$ 3 em segurança e saúde pública. E na nossa gestão, o esporte é prioridade", garantiu.

Léo Moraes agradeceu a presença dos professores, pais e familiares dos atletas Moares lembrou o quanto é fundamental incentivar a prática de atividades físicas e esportivas, principalmente na infância, porque eles são o futuro, uma nova geração de jovens que serão mais dispostos e produtivos. A sua perspectiva é focada em desenvolver ações para dar um futuro melhor para crianças, garotas e garotos de toda Porto Velho. "O esporte realmente forma cidadãos e temos um grande potencial. Com comprometimento, dedicação e amor à causa, nossa gestão também fará a diferença no esporte, bem como no lazer", finalizou o prefeito.

Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, "a prática esportiva é importante, pois o esporte é uma ferramenta de inclusão social. Aqui nós trabalhamos com a educação, com a inclusão, com a transformação da vida desses jovens. A parceria da Semes e a Federação tem o objetivo de fomentar o esporte e queremos envolver os jovens. E isso, vai impactar de forma positiva em muitas famílias”.

Conforme o presidente da Federação de Futsal de Rondônia, Wemis Pessoa Alves, o objetivo da competição é promover inclusão social para todos os atletas. Alves também ressaltou a parceria com a Prefeitura como fundamental para a realização de um trabalho com as bases, do Sub-8 até o Sub-16, que são o futuro do esporte rondoniense.

Atleta Miguel, 10 anos, treina futsal há quatro anos “O apoio do prefeito Léo Moraes na realização desta Copa, além de proporcionar uma vitrine para os novos talentos, a Copa Madeirão tem, a partir de agora, a importância de fomentar a cultura esportiva das nossas crianças. Como bem disse o nosso prefeito, o Madeirão é a oportunidade de despertar os talentos dos atletas da capital", afirmou Alves.

ATLETAS

O atleta Miguel, 10 anos, que treina futsal há quatro anos, falou da oportunidade de participar da Copa e seu objetivo é que sua equipe do Porto Velho, vença na sua categoria, Sub-10. Aproveitou para mandar uma mensagem para os colegas pedindo o empenho de todos.

Já o Carlos Eduardo, 15 anos, vai competir na categoria Sub-16, e comentou que as expectativas são melhores, pois sua equipe está treinando bastante para fazer bonito e conquistar a vitória. Ele contou que iniciou no futsal há pouco tempo, mas está gostando muito e pronto para ajudar seu time a ser campeão. Finalizou desejando boa sorte para todos.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)