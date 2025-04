Viveiro Municipal de Porto Velho amplia doações e distribuição de mudas em 2025

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental (DPCA), divulgou o balanço das doações realizadas pelo Viveiro Municipal nos primeiros quatro meses de 2025.

O levantamento aponta que, entre janeiro e abril, mais de 32 mil mudas de árvores nativas e frutíferas foram distribuídas gratuitamente à população, escolas, entidades e projetos ambientais em todo o município.

Os dados revelam um crescimento significativo nas ações do Viveiro, que contabilizou 9.691 doações em janeiro, 6.850 em fevereiro, 6.338 em março e 8.062 em abril, totalizando 31.141 mudas doadas no período.

Acerola está entre as espécies frutíferas mais procuradas e distribuídas Entre as espécies mais procuradas e distribuídas estão açaí de touceira, bacaba, ipês (amarelo, branco, rosa e roxo), cerejeira, angelim, patauá, ingazinha e jacarandá mimoso.

Destaque também para a oferta de espécies frutíferas, como acerola, cupuaçu, caju, jambo, jenipapo, graviola e uvaia.

REFLORESTAMENTO

Iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura com a promoção da sustentabilidade Além de fomentar o plantio urbano e rural, as doações contribuem para o reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e fortalecimento da educação ambiental.

O Viveiro Municipal reforça que a produção de mudas permanece ativa, com mais de 13 mil novas mudas produzidas no quadrimestre.

A iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a promoção da sustentabilidade, a restauração ecológica e o incentivo à participação comunitária na construção de uma cidade mais verde.

Interessados podem procurar o Viveiro Municipal O secretário Vinícius Miguel indicou que as parcerias avançaram, levando a um aumento dos plantios tanto destinados para usuários individuais, como associações e organizações que atuam com reflorestamento.

Para solicitar mudas ou saber mais sobre as espécies disponíveis, interessados podem procurar o Viveiro Municipal, vinculado à Sema, localizado no Parque Natural de Porto Velho, no final da avenida Rio Madeira, zona Norte da cidade. Cada porto-velhense pode solicitar até cinquenta mudas para plantio.

ARBORIZAÇÃO

Segundo a pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo 2022 e divulgada no último dia 17 de abril, Porto Velho está entre as dez capitais mais arborizadas do país.

