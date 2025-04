Feiras livres fortalecem agricultura familiar e impulsionam economia local em Porto Velho e distritos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), segue fortalecendo a realização das feiras livres na capital e nos distritos, promovendo o escoamento da produção da agricultura familiar e gerando renda para centenas de famílias.

Atualmente, cerca de 200 feirantes participam das feiras, que acontecem de terça a domingo em diferentes bairros da cidade. Os consumidores encontram uma grande variedade de produtos como hortaliças, frutas frescas, farinha, tapioca, temperos e até açaí batido na hora.

Para o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, as feiras são essenciais para o desenvolvimento econômico da cidade e da zona rural. "Essa escala de vendas representa uma ponte direta entre o campo e a mesa do consumidor. É uma ação que valoriza o pequeno produtor e dinamiza a economia tanto nos bairros urbanos quanto nos distritos. Estamos falando de geração de renda e segurança alimentar", destacou o secretário.

Prefeitura reforça o convite à população para prestigiar as feiras A Semagric atua diretamente na organização das feiras, cuidando do cadastramento dos feirantes. Além de contar com parceria Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), por meio do Departamento de Posturas que cuida da organização dos espaços e da estrutura necessária, como banheiros químicos, masculinos e femininos e com acessibilidade além da limpeza dos locais ao final de cada feira.

Segundo o diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Luís Tamborim, o apoio técnico e logístico da secretaria tem sido fundamental. "A Semagric tem trabalhado constantemente para garantir a estrutura necessária para que os feirantes possam vender com dignidade e os consumidores comprem com conforto. Estamos em campo junto com os produtores, incentivando boas práticas e garantindo que a produção chegue com qualidade ao consumidor final", afirmou Tamborim.

Confira abaixo a programação semanal das feiras livres em Porto Velho, todas com funcionamento das 5h às 14h.

Terça-feira: bairro Caladinho –rua Caetano entre av. Jatuarana e rua Algodoeiro

Quarta-feira: bairro Igarapé –rua Ananias Ferreira de Andrade entre av. Calama e Eliezer de Carvalho

Quinta-feira: bairro Liberdade –rua Rafael Vaz e Silva esquina com rua Senador Álvaro Maia

Sexta-feira: bairro Areal –rua Princesa Isabel entre Marechal Deodoro e Campos Sales

Sábado: bairro Nova Porto Velho –rua Nicarágua entre av. Amazonas e Raimundo Cantuária e rua Jaci Paraná entre Buenos Aires e Nicarágua

Domingo: bairro Baixa da União –av. Rogério Weber (Galpão do Produtor Rural)

Domingo (Distritos):Jaci-Paraná, Nova Mutum, Vista Alegre e Extrema

A Prefeitura reforça o convite à população para prestigiar as feiras, apoiar os produtores locais e garantir alimentos frescos, saudáveis e com preço justo.



