Comissão aprova projeto que muda o cálculo dos preços mínimos de produtos agrícolas

Teve início nesta terça-feira (15) a manutenção da Rodovia 010 (RO-010), no trecho que liga o distrito de Nova Estrela ao município de Rolim de Mou...

Política - Há 7 dias Após indicação de Jean Oliveira, Governo de Rondônia inicia recuperação da RO-010 entre Nova Estrela e Rolim de Moura Teve início nesta terça-feira (15) a manutenção da Rodovia 010 (RO-010), no trecho que liga o distrito de Nova Estrela ao município de Rolim de Mou...

Deputado Delegado Lucas comemora aprovação do relatório final da CPI das Reservas

Política - Há 7 dias Deputado Delegado Lucas comemora aprovação do relatório final da CPI das Reservas

3