Mais de 300 famílias porto-velhenses recebem chaves da casa própria no residencial Porto Fino

Foram entregues, na manhã desta quinta-feira (24), 304 apartamentos no residencial Porto Fino, localizado na zona Leste da capital. A cerimônia contou com a participação das famílias beneficiadas, de várias autoridades, do prefeito Léo Moraes e também do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

Léo Moraes aproveitou a presença do ministro e entregou outros projetos para o desenvolvimento da capital Os contemplados receberam as chaves, após uma espera de mais de 12 anos. A partir de agora, cerca de 1.200 pessoas serão beneficiadas após a Prefeitura de Porto Velho concluir todas as etapas do processo, que inclui a entrega por parte dos futuros moradores, da documentação solicitada pela Caixa Econômica Federal.

O residencial Porto Fino é composto de 19 blocos com 16 apartamentos cada. Para a retomada das obras, em 2022, a Prefeitura usou recursos próprios para concluir o empreendimento, no valor de R$ 6,5 milhões. As famílias contempladas foram identificadas pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) às margens de canais, áreas de risco e atingidas pela enchente do rio Madeira, ocorrida em 2014.

O pedreiro Inácio Luiz recebeu as chaves do novo lar e comemorou por poder sair do aluguel Durante o discurso, Jader Brabalho Filho falou da importância dos investimentos do Governo Federal em Porto Velho. “A partir de agora, essas famílias irão ter um lugar para cuidar dos seus filhos, seus pais e, principalmente, uma casa com dignidade, e terão um recomeço de vida em um ambiente feliz, graças à união de várias instituições”, disse o ministro.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a presença do ministro e ainda entregou outros projetos para o desenvolvimento da capital rondoniense.

Os beneficários moravam em áreas de risco e agora terão moradia digna “Aqui é um trabalho coletivo, um esforço mútuo de várias mãos e vários atores. Esse aqui é fruto do dinheiro do povo, que paga imposto e tanto trabalha, e se dedica pelo nosso país. Muito obrigado por vocês acreditarem nessa virada de chave da nossa cidade”, finaliza o prefeito.

SONHO REALIZADO

O pedreiro Inácio Luiz recebeu as chaves do novo lar e comemorou que a partir de agora não vai mais pagar aluguel. “Eu esperava pela minha casa há 12 anos e agora esse sonho está se tornando realidade. Vou morar aqui com minha família, estou cansado de pagar aluguel, porque só quem passa por isso sabe como é a dificuldade todo mês. É um sonho que demorou, mas agora é realidade”, conclui.

Léo Moraes e Jader Barbalho também contribuíram com o plantio de mudas no local De acordo com o secretário da Semur, Raimundo Alencar, a Prefeitura tem papel importante nesse processo porque as equipes foram nos locais captar as famílias que estavam às margens de canais e áreas de risco, são locais insalubres e impróprios para moradia.

“Após todo esse processo de coleta dos documentos, eles foram encaminhados à Caixa Econômica para dar início ao processo de seleção. A prefeitura de Porto Velho contribuiu para que esses sonhos se tornassem realidade”, finaliza o secretário.

A contratação inicial do empreendimento aconteceu em 2013, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, com investimento de R$ 28 milhões do governo federal, mas as obras foram paralisadas em 2017.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)