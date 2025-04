Prorrogada MP que liberou R$ 4,17 bilhões para o Plano Safra

A prorrogação garante aos produtores a continuidade de crédito com juros mais baixos que os do mercado - Foto: José Medeiros/Gcom-MT

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por 60 dias a validade da medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de R$ 4,17 bilhões para o Plano Safra 2024-2025. A prorrogação, até 23 de junho, garante aos produtores rurais a continuidade de linhas de crédito com juros mais baixos que os do mercado.

A MP 1.289/2025 foi publicada em 24 de fevereiro, após o Tesouro Nacional bloquear novas contratações dias antes. O bloqueio ocorreu devido a mudanças nas estimativas de gasto com equalização da taxa de juros e do atraso na aprovação do projeto da Lei Orçamentária de 2025 .

Os créditos incluem R$ 3,53 bilhões para as operações de custeio agropecuário, comercialização de produtos agropecuários e investimento rural e agroindustrial. Outros R$ 645,7 milhões são para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), uma linha de crédito do Plano Safra destinada a pequenos agricultores.