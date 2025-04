Prefeitura de Porto Velho lança canal de atendimento via WhatsApp só para demandas de iluminação pública

>

População pode acionar o serviço por mensagem para o número (69) 99224-0676

Para solicitar o serviço basta enviar uma mensagem com a localização e uma foto do local Com o objetivo de oferecer mais agilidade no atendimento às demandas da população e garantir ruas mais seguras e bem iluminadas, a Prefeitura de Porto Velho lançou um canal exclusivo via WhatsApp para o envio de solicitações relacionadas à iluminação pública.

A iniciativa integra a operação “Porto Velho 100% Iluminada”, que vem promovendo a modernização e ampliação da rede de iluminação na capital. A partir de agora, sempre que um morador identificar um poste com lâmpada queimada ou qualquer falha no sistema de iluminação, poderá acionar a equipe responsável diretamente pelo WhatsApp, no número (69) 99224-0676.

A ação integra um esforço mais amplo da atual gestão para garantir mais qualidade de vida, segurança e valorização dos espaços urbanos Basta enviar uma mensagem com a localização e, se possível, uma foto do local. Em poucos dias, uma equipe técnica será deslocada para resolver o problema. Segundo o prefeito Léo Moraes, a proposta é facilitar a comunicação entre a população e o poder público, promovendo um serviço mais eficiente e acessível.

Além de atender aos chamados de forma mais rápida, o novo canal contribui com o mapeamento das áreas que mais sofrem com a ausência de iluminação, permitindo à Prefeitura priorizar ações nos pontos mais críticos.

A operação Porto Velho 100% Iluminada já resultou na substituição de milhares de lâmpadas queimadas e na instalação de novas luminárias em bairros que antes enfrentavam a escuridão há anos. A ação integra um esforço mais amplo da atual gestão para garantir mais qualidade de vida, segurança e valorização dos espaços urbanos. “Você vê, avisa e a gente resolve. Simples assim”, completou o prefeito.

Texto:Leandro Morais

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)