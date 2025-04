Prefeitura de Porto Velho lança projeto Juventude Sustentável

A Prefeitura de Porto Velho, via Departamento de Políticas Públicas para a Juventude (DPPJ), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), lança o projeto “Juventude Sustentável”. Evento será na próxima terça-feira (29), às 14h, na praça do residencial Morar Melhor, no bairro do Aeroclube, zona Sul da capital.

Márcio Coimbra Filho, diretor do DPPJ, explica o objetivo do projeto. “Como Departamento de Juventude, um de nossos objetivos é a inclusão social de adolescentes e jovens na sociedade. Com isto, estamos desenvolvendo o programa Juventude Sustentável, para oportunizar alunos devidamente ativos em escolas de nível fundamental e médio, a realizar o plantio de mudas em locais preestabelecidos, incentivando-os a cuidar e preservar o nosso meio ambiente, trabalhar em grupo, e formar o caráter de um bom cidadão para a nossa cidade”.

Ao todo, 350 mudas serão plantadas nos espaços públicos O plantio das mudas será realizado em espaço público, devidamente autorizado pelo Município, como praças, parques e avenidas arborizadas. O DPPJ ficará responsável por toda logística, incluindo transporte de ida e retorno, água e lanche para os adolescentes/jovens que estiverem participando do projeto durante o período de aula.

A proposta dessa primeira edição, é envolver cerca de 60 alunos do ensino médio em atividades práticas, como o plantio de mudas em áreas previamente definidas

PARCERIAS

O projeto conta com a parceria especial da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). Também são parceiras do projeto Juventude Sustentável a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

O encerramento da atividade será no Parque da Cidade, às 17h “No encerramento do projeto, no Parque da Cidade, às 17h, teremos uma pequena palestra sobre a importância dos cuidados necessários para o nosso meio ambiente. Temos como objetivo conscientizar nossos jovens de que o meio ambiente precisa de cuidados e que mesmo com as pequenas ações podemos gerar impactos significativos de maneira positiva e essa é a importância desse projeto a conscientização daqueles que são o futuro da nossa nação, nossas crianças e nossos jovens”, disse o diretor do DPPJ.

Ainda de acordo com o diretor, a praça do residencial possui grande circulação de pessoas e está em processo de revitalização pela Prefeitura. “A praça do Morar Melhor é bastante frequentada, tanto por moradores quanto por visitantes, para torná-la mais humana e sustentável, decidimos iniciar o projeto ali. A Prefeitura iniciou em 2025 uma série de melhorias no local”, acrescentou Márcio Coimbra.

A expectativa é de que a ação se repita em outras regiões da cidade ao longo do ano, ampliando o alcance e o impacto dessa iniciativa transformadora, tendo alvo principalmente alunos do ensino fundamental e médio. Ao todo, 350 mudas serão plantadas, sendo 100 mudas de Ipê Mirim, 50 de Caju Amarelo, 50 de Ipê Amarelo Nativo, 50 de Ingá, 50 de Açaí Nativo, 30 de Cedro e 20 de Caju Rosado.

Texto:Adaídes Batista/ Jhon Silva

Foto:SMC/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)