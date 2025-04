Prefeitura realiza intervenção em trecho da avenida Jorge Teixeira para eliminar alagamentos

ara sanar os problemas de alagações, que historicamente atingem um dos trechos mais movimentados da capital, na avenida Jorge Teixeira, entre as ruas Pedro II e Afonso Pena, a Operação Cidade Limpa, da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), está no local com uma equipe de mais de 20 trabalhadores realizando serviços de desobstrução e troca das manilhas pequenas por maiores, que vão melhorar a drenagem e darão vazão às águas decorrentes do período de chuvas.

Na realização deste serviço estão sendo utilizados retroescavadeiras e dois “tatuzões” – trabalhando juntos pela primeira vez, segundo o titular da Semusb, Giovanni Marini. “As manilhas estavam 100% obstruídas, e em decorrência disso, ao chover, a drenagem não conseguia dar vazão e ocorria o alagamento da via”, afirmou.

Segundo Marini, este serviço deve ser concluído em dois dias. “A substituição e colocação de mais de 35 manilhas de um metro de diâmetro vão diminuir o acúmulo de água como ocorria antes, inclusive causando transtornos com os alagamentos. Em chuvas entre 80 e 100 milímetros, por exemplo, a água vai fluir sem parar”, garantiu.

Na realização do serviço estão sendo utilizados retroescavadeiras e dois “tatuzões” A equipe precisou arrancar toda a vegetação, porque a área estava tomada pelo mato. Mas conforme Marini, o canteiro será reconstruído com desenho mais moderno pela Semusb em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que vai ajudar com o material.

“Precisamos cuidar de Porto Velho. Todos estão vendo o cuidado do prefeito Léo Moraes, cuja meta é melhorar cada vez mais a nossa cidade. Para que isso aconteça e beneficie toda a população, a parceria de cada cidadão é importante, pois a cidade é de cada um e todos podem contribuir não jogando lixo em lugares como canais, igarapés, vias públicas, bocas de lobo, tubulações, mas nos lugares adequados. A população deve denunciar quem não colabora para que providências sejam tomadas e a Prefeitura mantenha a cidade limpa”, declarou o secretário.

O trabalho, que faz parte da Operação Cidade Limpa, é uma ação conjunta de Semusb com a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e Emdur, que formam um conjunto de forças para que tudo funcione conforme o planejado. “A Prefeitura está bem integrada e empenhada para resolver esses problemas”, finalizou Marini.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)