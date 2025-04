Sine Municipal Itinerante integra ações em União Bandeirantes e Agevisa em Ação, na zona Sul de Porto Velho

Nos próximos sábado e domingo (26 e 27), as comunidades do distrito de União Bandeirantes e da zona Sul de Porto Velho serão beneficiadas com serviços prestados pelas equipes do Sine Municipal Itinerante. As ações sociais são resultados dos projetos “Cidadania em Movimento”, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e “Agevisa em Ação”, iniciativa do Governo do Estado de Rondônia.

Em União Bandeirantes, o Sine Itinerante vai disponibilizar serviços como emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN), cadastro do trabalhador, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e conta GOV, elaboração de currículo e encaminhamento para vagas de emprego. O atendimento será realizado nas dependências da Escola 3 de Dezembro, à BR-364, linha 101, km 60, das 8h às 16h.

Os mesmos serviços gratuitos também serão disponibilizados durante o “Agevisa em Ação”, que acontece na Escola Manoel Aparício Nunes, zona Sul da capital, das 8h às 14h.

SINE ITINERANTE

Ambos os projetos serão disponibilizados os mesmos serviços gratuitos Coordenado pela Semdestur, o Sine Itinerante visa promover a cidadania, aproximar mais o órgão da comunidade e prestar atendimento de forma mais humanizada e rápida aos cidadãos, dentre outros benefícios. Na prática, o projeto busca facilitar o acesso dos moradores aos serviços ofertados pelo Sine Municipal.

CIDADANIA EM MOVIMENTO

O Cidadania em Movimento reúne uma força tarefa para a execução dos serviços prestados à população. São instituições das esferas municipal, estadual e federal que se unem para beneficiar quem mais precisa: a população.

Cidadania em Movimento reúne uma força tarefa para a execução dos serviços prestados à população O Projeto conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), entre outros.

AGEVISA EM AÇÃO

Iniciativa da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), do Governo do Estado de Rondônia, cujo objetivo é promover a saúde por meio de atendimento por profissionais da área, práticas esportivas e orientações sobre programas sociais. A ação tem como foco estimular hábitos saudáveis e cuidados com a saúde.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)