VII Encontro de Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura acontece nesta sexta-feira (25)

Nesta sexta-feira (25), às 8h30, no Teatro Banzeiros, a Prefeitura de Porto Velho realiza o VII Encontro de Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura. O encontro tem como objetivo orientar os estudantes sobre as regras do programa e promover a assinatura do termo de concessão das bolsas de estudo.

O Programa de Inclusão Social Universidade Para Todos- Faculdade da Prefeitura- foi instituído pela Lei Municipal nº 1.887/2010, com o objetivo de conceder bolsas de estudo integrais a munícipes de Porto Velho.

Por se tratar de um programa de cunho de inclusão social, os candidatos precisam atender aos seguintes requisitos: ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou na particular na condição de bolsista integral; ter domicílio ou residência em Porto Velho pelo período mínimo de cinco anos antes da concessão do benefício; ter renda mensal per capita de até um salário mínimo e meio; não ter formação superior.

Para participar do processo seletivo do Programa, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) antes do início da seleção e obter uma pontuação mínima de 400 pontos. De acordo com o Conselho Gestor, os estudantes aprovados, que não comparecerem ao encontro, para assinatura do termo, serão desligados do programa.

O PROGRAMA

Programa já beneficiou mais de 1.400 pessoas com bolsas de estudo Em 2025, a Faculdade da Prefeitura ofereceu um total de 126 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e vagas preferenciais, em quatro instituições de ensino superior parceiras: Fimca, Metropolitana, São Lucas e UniSapiens.

Ao todo, foram aprovados 101 candidatos, enquanto 71 aguardavam na lista de espera. Com isso, o prefeito determinou a ampliação das vagas, totalizando 172 bolsas de estudo concedidas. As vagas preferenciais receberam 351 inscrições, sendo 56 de pessoas com deficiência (PcD) e 295 de candidatos de grupos étnico-raciais (pretos, pardos, indígenas e quilombolas).

Os cursos disponíveis no processo seletivo foram: Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Administração, Enfermagem, Direito, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Destacam-se também duas novidades: Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Engenharia de Software.

Criado em 2010, o Programa Faculdade da Prefeitura já beneficiou mais de 1.400 pessoas com bolsas de estudo, contribuindo para o acesso à educação superior na cidade de Porto Velho.

RECORDE

O processo seletivo de 2025 quebrou recordes, com mais de 5 mil inscritos. Houve, ainda, um aumento significativo nas inscrições para vagas preferenciais, totalizando 351.

Essa ampliação ocorreu por determinação do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que aumentou o número de vagas destinadas a grupos prioritários para promover maior inclusão e diversidade no ensino superior na cidade. Inicialmente, eram 24 vagas preferenciais, número que foi ampliado para atender a essa política de inclusão.

Texto:Meiry Santos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)