Prefeito Léo Moraes alerta a população para o descarte irregular de entulhos nas ruas de Porto Velho

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, fez um alerta à população nesta quarta-feira (23), sobre a prática de jogar lixo nas ruas da cidade. Em muitos bairros da capital, as ruas estão se tornando lixões devido ao descarte de forma irresponsável. Para coibir a prática de descarte irregular de lixo e entulho, a Prefeitura de Porto Velho investiu em estrutura e ações de fiscalização.

Léo Moraes ressalta que o descarte só deve acontecer se as equipes realmente estiverem na rua da sua residência As equipes da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) seguem um cronograma de recolhimentos dos entulhos deixados pelos moradores nas ruas. A situação é que a Operação Cidade Limpa, por exemplo, ainda não chegou em determinado bairro e tem morador jogando entulho de forma irregular, causando um sério problema para quem vive nas redondezas.

Para a coleta funcionar de acordo com o cronograma, os moradores devem ficar em alertas para aproveitar o período de atuação da operação no sentido de reunir todo o entulho e materiais volumosos, como geladeiras, colchões, armários, pneus, entre outros, na calçada das respectivas residências, para que as equipes façam o recolhimento.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressalta que o descarte só deve acontecer se as equipes realmente estiverem na rua da sua residência. “O serviço de recolhimento é para organizar e limpar a cidade, evitando o descarte irregular nas ruas, canais ou terrenos baldios. Mas tem gente jogando antes da hora ou até mesmo depois que a equipe passou”, disse o prefeito.

Semusb reforça que o recolhimento de entulhos será realizado apenas nos bairros atendidos no cronograma da Operação Cidade Limpa O cronograma de recolhimento fica comprometido, em vez de seguir para outros bairros, as equipes estão tendo que limpar onde já haviam passado. A Prefeitura de Porto Velho conta com o apoio da população para coibir esses atos na capital. Ao presenciar o descarte irregular de entulho e lixo nas ruas, a denúncia pode ser feita anonimamente (69) 9 8473-2922 (apenas WhatsApp).

A Semusb reforça que o recolhimento de entulhos será realizado apenas nos bairros atendidos no cronograma da Operação Cidade Limpa. Por isso, é importante acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para saber quando a equipe estará em sua região. Vale destacar que essa iniciativa da atual gestão deu mais um passo para manter a cidade limpa e organizada.

“A operação vai bairro por bairro e a Prefeitura divulga tudo nos canais oficiais, portanto é necessário acompanhar e ter paciência. Por isso não jogue entulho fora de hora e denuncie se presenciar algum descarte irregular. A cidade só fica limpa se cada um fizer a sua parte”, finaliza o prefeito.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)