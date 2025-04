Porto Velho Conquista o Selo Nacional de Compromisso com a Educação na categoria Ouro

Nesta quarta-feira (23), em Ji-Paraná, durante um evento organizado pelo Governo do Estado, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Porto Velho recebeu o Selo “Ouro” de Compromisso com a Alfabetização 2025. A distinção é concedida pelo Ministério da Educação (MEC) aos municípios que demonstram excelência na alfabetização das crianças.

O Município foi representado pelas técnicas Maria de Fátima Ferreira, Chenzana Lucena e Maria Eliselma, integrantes da Rede Nacional de Alfabetização (Renalfa), para o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, esse reconhecimento reflete o investimento contínuo da Prefeitura em iniciativas voltadas a melhorar o aprendizado e reduzir desigualdades.

“A conquista do Selo Ouro reforça nosso compromisso com a alfabetização e o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Mostra que estamos no caminho certo para garantir uma educação de qualidade”, afirmou.

Selo tem como objetivo assegurar o direito à alfabetização plena das crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamenta O Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização tem como objetivo assegurar o direito à alfabetização plena das crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental. Ele é concedido em três categorias: Bronze, Prata e Ouro, sendo esta última a mais elevada distinção.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Para obter o Selo Ouro, Porto Velho apresentou excelência na implementação de práticas pedagógicas eficazes, incluindo formação continuada de professores, distribuição de materiais complementares e a implantação de projetos e ações que promovem o desenvolvimento integral e o sucesso escolar desde os primeiros anos de vida dos estudantes.

Segundo as técnicas da Semed, o selo representa o resultado de um trabalho árduo e dedicado de toda a equipe da secretaria, composta por professores, diretores, equipe pedagógica e servidores, que se empenham diariamente na missão de oferecer uma educação de qualidade às crianças da rede pública municipal. “Este selo é o reconhecimento do esforço coletivo de todos os profissionais da educação”, destacaram as representantes.

