Abertura da Copa Madeirão de futsal de base acontece nesta quinta-feira (24) no Ginásio Dudu

O futsal em Porto Velho ganha um novo impulso a partir desta quinta-feira (24) com a abertura da 1ª edição da Copa Madeirão de Futsal de base, através da parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), com a Federação de Futsal de Rondônia.

De acordo com a Federação de Futsal, a cerimônia acontece a partir das 19h no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), que fica localizado na avenida Jatuarana na zona Sul da capital. A abertura contará com a participação das equipes inscritas na competição, autoridades, e o público também poderá vivenciar esse importante marco do esporte na capital.

Com o anúncio da competição, muitas equipes se inscreveram na Copa Madeirão que vai contar com 1.008 atletas que foram divididos em 72 equipes. A competição acontece em cinco categorias de base, são elas: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Os clubes que não conseguiram participar dessa primeira edição poderão se inscreverem nas próximas edições.

A competição será uma verdadeira celebração do esporte e da comunidade. Além de proporcionar uma vitrine para os novos talentos, os campeonatos de base são responsáveis por fomentar a cultura esportiva desde a infância, além de promoverem o espírito de equipe, a disciplina e a resistência mental, competências vitais para aqueles que almejam o sucesso no esporte.

Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, essa parceria com a Federação de Futsal é necessária para impulsionar a modalidade na capital. “Nosso prefeito Léo Moraes sempre teve como objetivo realizar um trabalho para o crescimento do esporte em Porto Velho. Só pela grande quantidade no número de inscritos, percebemos que o evento é um sucesso e essa parceria com a federação é importantíssima e deve seguir pelos próximos anos”, disse o secretário.

Os jogos serão realizados nos finais de semana, durante o dia, e à noite acontecerão alguns jogos do Sub-16. Para Léo Moraes, a Copa Madeirão é a oportunidade de despertar os talentos dos atletas da capital.

“Além de proporcionar uma vitrine para os novos talentos, a Copa Madeirão tem, a partir de agora, a importância de fomentar a cultura esportiva das nossas crianças. Convido a nossa população para participar da abertura que será um momento especial para nossa cidade”, disse o prefeito.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)