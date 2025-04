Biblioteca Viveiro das Letras promove evento inclusivo para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil

Um evento especial e inclusivo que contou com a participação de crianças que estudam na Escola Bilíngue de Porto Velho, marcou a programação especial alusiva ao Dia Nacional do Livro Infantil. A data é comemorada no dia 18 de abril, mas como coincidiu com a Sexta-feira da Paixão de Cristo, a programação organizada pela Biblioteca Viveiro das Letras aconteceu na tarde de terça-feira (22).

“A literatura infantil tem uma tremenda importância para introduzir as crianças ao universo da literatura, e é através desse universo que a criança vai se tornar um cidadão maduro da sociedade em que ele participa, refletindo inclusive o seu papel dentro dessa sociedade”, destacou o diretor da biblioteca, Alexandre Dourado.

Ele acrescentou que o objetivo é despertar a criatividade das crianças e o pensamento crítico, fazendo florescer nelas, por exemplo, o desejo pela arte de escrever e falar sobre os livros que leram. “Tudo começa pelo livro infantil e, devido a essa importância, o ponto inicial para as crianças é leitura”, enfatizou.

Literatura infantil tem uma tremenda importância para introduzir as crianças ao universo da literatura, destacou Alexandre Dourado Alexandre agradeceu à professora Sirleia Araújo, por aceitar o convite e levar as crianças da Escola Bilíngue até a biblioteca, já que muitas delas não ouvem e nem verbalizam, para participar desse evento inclusivo, conforme o planejamento da gestão do prefeito Léo Moraes.

“As crianças vieram justamente para poder conhecer o universo da biblioteca e saber que aqui também existem livros infantis e que o universo hoje em dia não é apenas o celular, não só os aparelhos eletrônicos, mas existem espaços também onde a criança pode buscar o conhecimento e nutrir mais a criatividade com os livros que existem dentro da biblioteca pública”, finalizou.

RELEVÂNCIA

Para Sirleia Araújo, levar as crianças até a biblioteca vai produzir um grande significado e relevância na vida de cada uma delas Para Sirleia Araújo, levar as crianças até a biblioteca vai produzir um grande significado e relevância na vida de cada uma delas, pois é ali que os alunos podem ter melhor contato com os livros, com as literaturas, com a contação de história e a dramatização, fatores que levam a despertá-las para novas criações.

“Nós costumamos ter, anualmente, um projeto de leitura dentro da escola, e esse momento também é de socialização, não somente na questão da leitura, do desenvolvimento da escrita, da parte literária deles como futuros autores, mas também de socialização”, disse ao destacar a importância do projeto desenvolvido pela Biblioteca Viveiro das Letras.

A professora Sirleia também fez questão de agradecer a parceria com a biblioteca, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

PROGRAMAÇÃO

Biblioteca Viveiro das Letras conta com espaço acolhedor Alexandre Dourado explicou que, embora o objetivo fosse atender todas as crianças, o foco principal do evento foi os alunos com limitações para ouvir e falar. Durante a programação, foi realizada a leitura de um livro da literatura infantil nacional com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela professora Sirleia.

Localizada na avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab, na zona Sul de Porto Velho, a Biblioteca Viveiro das Letras conta com espaço acolhedor propício para leitura, eventos culturais, lançamentos de livros e pesquisas, além de auditório e praça. Os visitantes também podem acessar os computadores e participar de atividades educacionais, entre outras, no horário das 8h às 21h30.

Texto:Augusto Soares

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)