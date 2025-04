Congresso se ilumina de marrom como parte da campanha de prevenção à cegueira

O Congresso Nacional recebe iluminação especial na cor marrom nesta terça-feira (22) em apoio à campanha de conscientização sobre prevenção, combate e reabilitação de doenças que podem causar perda irreversível da visão. Conhecida como Abril Marrom, a campanha envolve diversas ações durante todo o mês para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, com a realização de exames oftalmológicos regulares. O pedido para a iluminação foi feito pelo deputado Daniel Agrobom (PL-GO).

As principais causas de cegueira evitável incluem a catarata, o glaucoma, os erros refratários, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI). O diagnóstico precoce dessas condições, que podem se apresentar de forma silenciosa e sem sintomas nas fases iniciais, pode evitar a perda da visão e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas.

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que 285 milhões de pessoas tinham a visão prejudicada no mundo. Desses casos, entre 60% e 80% poderiam ser evitados ou tinham tratamento. No Brasil, o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 indicou que 18,6% da população possui algum tipo de deficiência visual, sendo 6,5 milhões com deficiência visual severa, 506 mil com perda total da visão e 6 milhões com grande dificuldade para enxergar.

A campanha Abril Marrom não apenas enfatiza a prevenção e o tratamento das doenças oculares, mas também promove a reabilitação e a inclusão das pessoas com deficiência visual. Isso é fundamental para garantir que todas as pessoas, independentemente de suas limitações visuais, tenham acesso igualitário a uma vida independente e plena.

A escolha do mês de abril está relacionada ao Dia Nacional do Braille, comemorado em 8 de abril por ser a data de nascimento do professor José Álvares de Azevedo, responsável por introduzir o alfabeto Braille no Brasil em 1850. Já a cor marrom foi escolhida por ser a mais frequente na íris dos olhos dos brasileiros.