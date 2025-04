Mourão lamenta polarização política e defende papel das instituições

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) fez um pronunciamento nesta terça-feira (22), no Plenário do Senado, alertando para os riscos da crescente polarização política no país e cobrando maior respeito às instituições. O parlamentar criticou o que classificou como "ódio institucionalizado" e ressaltou a necessidade de resgatar valores como o pluralismo, o respeito à lei e a convivência democrática.

— Não é a divergência, não é a discordância, não é o dissenso — que são essenciais em uma democracia — que estão incapacitando a sociedade brasileira de enfrentar seus grandes problemas, mas, sim, repito, pura e simplesmente, o ódio institucionalizado, o revanchismo, a vingança, que não têm como levar situação alguma a bom termo — afirmou.

Mourão apontou falhas do governo federal no controle fiscal e criticou o desmonte da Operação Lava Jato. Também mencionou a crescente influência do crime organizado e o que considera uma degradação do papel da imprensa na mediação do debate público. Para ele, a superação da crise institucional passa pelo fortalecimento das instituições democráticas e pelo compromisso com a legalidade.

Exército brasileiro

O senador destacou ainda a importância das Forças Armadas, com ênfase no Exército Brasileiro, que celebrou os 377 anos da Batalha dos Guararapes no último dia 19 de abril. Segundo Mourão, o Exército tem atuado em defesa da soberania e da paz, mesmo diante da incompreensão e da desvalorização por parte do governo e de setores da sociedade.

— O nossoethosde soldado é, antes de tudo, patriota, legalista e apartidário, pois nos atemos enfaticamente à nossa destinação constitucional — declarou.