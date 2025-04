Esperidião Amin cobra explicações sobre acolhimento a ex-primeira-dama do Peru

Durante discurso no Plenário nesta terça-feira (22), o senador Esperidião Amin (PP-SC) defendeu a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos sobre o acolhimento oficial à ex-primeira-dama do Peru Nadine HerediaAlarcón, condenada por lavagem de dinheiro. A iniciativa partiu de requerimento do senador Sergio Moro (União-PR), aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), com o apoio deEsperidião Amin.

— Se o ministro das Relações Exteriores assumiu essa decisão de assim tratar a ex-primeira-dama do Peru, acolhendo alguém condenado por corrupção sem que haja um processo de anulação ou coisa parecida, das duas uma: como diria o Brizola, ou algo há — algo é diáfano, é impreciso, e estimula até aleivosias e maldades — ou imaginam que, por osmose, o STF daqui pode abolir a pena de lá — afirmou o senador.

Esperidião Amin mencionou que a ex-primeira-dama peruana foi transportada com meios oficiais do governo brasileiro e considerou a ação uma afronta à diplomacia nacional. O senador comparou o episódio a uma operação de resgate cinematográfica, mas com motivação questionável, e reforçou que a CRE deve tratar do tema com prioridade.

Supremo

O parlamentar também criticou uma nota divulgada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que responde a um editorial da revistaThe Economist. SegundoEsperidião Amin, o texto representa um “degrau” na perda de credibilidade da Corte.

— Essa missiva, essa nota ou carta-resposta é mais um degrau que a nossa Suprema Casa da Justiça desce, levando consigo credibilidade; e levando consigo aquilo que se construiu em termos de instituições no Brasil ao longo da história e da democracia — declarou.