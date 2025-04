Teresa defende jornada de 36 horas que deve beneficiar a mulher em especial

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (22), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) defendeu a redução da jornada de trabalho . Ela destacou que a distribuição desigual do tempo — um bem essencial — afeta diretamente a vida da população, em especial a das mulheres.Segundo a parlamentar, o tema vem sendo debatido há décadas e voltou à pauta coma proposta de emenda à Constituição, do senador Paulo Paim (PT-RS),que estabelece a redução da jornada semanal para 36 horas, sem diminuição de salários ( PEC 148/2015 ).

A senadora afirmou que a jornada atual prejudica a vida das trabalhadoras. Segundo ela, a escala 6x1 restringe o tempo disponível para a vida pessoal e social. Teresa destacou dados do IBGE de 2022, que mostram que mulheres dedicam, em média, 21,3 horas por semana a tarefas domésticas e de cuidados, enquanto os homens dedicam 11,7 horas.

— A proposta de redução da jornada de trabalho remunerado está fortemente ligada à necessidade de dedicar tempo ao cuidado doméstico de crianças, pessoas doentes ou pessoas idosas. Nesse contexto, há um marcante recorte de gênero, já que são, em sua maioria, as mulheres que assumem essas responsabilidades não remuneradas, acumulando, assim, jornadas de trabalho totais bastante elevadas e, consequentemente, exaustivas. É exatamente sobre o impacto que a jornada 6x1 produz na vida das mulheres que quero reforçar neste pronunciamento — disse.

A senadora disse que a divisão desigual do trabalho afeta especialmente mulheres negras, pobres e chefes de família. A falta de tempo livre, segundo ela, compromete o acesso à formação, à cultura, à política e ao lazer, além de gerar problemas como estresse, exaustão e ansiedade. Ela afirmou que a mudança na jornada é também uma questão de justiça social.

— O governo do presidente Lula instituiu, em dezembro de 2024, a Política Nacional de Cuidados, uma iniciativa que reconhece o cuidado como um direito universal e promove a corresponsabilidade entre Estado, famílias, setor privado e sociedade civil na oferta de cuidados. Superar a jornada 6x1 fará de nós um país com relações de trabalho e relações sociais mais justas, humanas e sustentáveis para todas as pessoas. Mais do que uma pauta trabalhista, esta é uma pauta de justiça social que precisamos encampar com forte decisão política do Poder Legislativo — afirmou.