Indicação para o cargo de embaixador do Brasil na Alemanha vai a Plenário

Por unanimidade, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou a indicação de Rodrigo de Lima Baena Soares para embaixador do Brasil na Alemanha. A mensagem do presidente da República ( MSF 3/2025 ) teve relatório da senadora Tereza Cristina (PP-MS), lido pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

O diplomata apontou a relevância da Alemanha, terceira maior economia do mundo, com Produto Interno Bruto (PIB) nominal de quase US$ 5 trilhões.

— A economia da Alemanha é das mais sólidas do mundo, eles têm uma conhecida e extraordinária trajetória no mundo, com grande influência e decisivas contribuições na política, economia, filosofia e na cultura de um modo geral. Nossa relação com eles é histórica, no ano passado celebramos os 200 anos do início da migração alemã ao Brasil, com registros de assentamentos em São Leopoldo (RS) — lembrou.

Para o senador Esperidião Amin (PSD-SC), o momento é oportuno para a diplomacia brasileira estreitar laços com países do continente europeu.

— Neste momento em que a Europa tem considerado revisar a perspectiva de relações exteriores de uma maneira diferente pela primeira vez depois da Segunda Guerra, essa nova configuração de parcerias se descortina, todo mundo passou a fazer a própria revisão. Sem dúvida alguma haverá um conjunto de esforços para novas relações, e nessas relações novos tipos de intercâmbio — afirmou.

Formação

Pós-graduado em Administração Pública pela Escola Nacional de Administração de Paris, Rodrigo ingressou na diplomacia em 1987. No ano de 2015 alcançou o posto de ministro de primeira classe, por merecimento.

Desde 2015 Rodrigo representa o Brasil em embaixadas pelo mundo. Entre as funções exercidas, foi chefe das embaixadas brasileiras em Maputo, Lima e Moscou, posto que ocupa atualmente.