Veículos e equipamentos são entregues para reforçar a infraestrutura da saúde nos distritos de Porto Velho

Com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e, principalmente, aprimorar a qualidade no atendimento à população, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou, nesta terça-feira (22), a entrega de veículos e equipamentos para a rede municipal de saúde. O valor total é de cerca de R$ 4 milhões em recursos de emendas parlamentares de vereadores, com contrapartida do município.

Foram entregues dois veículos, tipo van, que serão destinados ao suporte dos serviços de saúde nos distritos de Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Nova Califórnia e Extrema. Os veículos vão possibilitar maior mobilidade às equipes de saúde e mais agilidade nas ações itinerantes, deslocamento de insumos e profissionais e transporte de pacientes. O investimento foi R$ 590 mil, desse total R$ 570 mil de emendas e R$ 20 mil de recursos próprios.

Veículos vão possibilitar maior mobilidade às equipes de saúde e mais agilidade nas ações itinerantes Além dos veículos, a Prefeitura entregou 547 centrais de ar-condicionado Split, com capacidade variada de 9 mil a 60 mil BTUs, que serão distribuídas entre unidades de saúde da capital e da zona rural. Foram investidos R$ 2,9 milhões, desse total R$ 798 mil de emendas e ainda recursos federais. Também foram entregues 156 impressoras que foram destinadas para unidades básicas de saúde e setores administrativos da Semusa no total de R$ 478 mil investidos de emendas parlamentares.

COMPROMISSO

Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a entrega demonstra o compromisso da gestão municipal com a aplicação transparente e eficiente dos recursos públicos, priorizando áreas sensíveis como a saúde.

Prefeito diz que tem a segurança de recursos bem aplicados “Ainda bem que nós temos essa segurança de recursos bem aplicados, mediante as emendas dos nossos vereadores. Mas, temos muito o que fazer na área da saúde, por isso, a gente não pode em nenhum momento aliviar e agora é a hora de pisar no acelerador e realmente fazer as coisas acontecerem na gestão pública na hora da saúde”, disse o prefeito.

Um dos veículos foi entregue para o distrito de Jaci-Paraná e quem recebeu foi a diretora da Unidade da Família, Marli Rodrigues, que ficou emocionada durante o evento.

“É muita alegria, porque era um sonho de muitos anos e que hoje está se concretizando. Eu fico emocionada porque a gente que está na ponta sabe da necessidade de quem faz hemodiálise ou tratamento contra o câncer. Então, a van vai ajudar muito na saúde dessas pessoas que mais precisam”, disse a diretora.

De acordo com o secretário da Semusa, Jaime Gazola, são investimentos que farão toda a diferença para quem vive principalmente nessas localidades. “Parece algo simples, uma impressora ou ar-condicionado, mas vai promover conforto térmico para pacientes e profissionais, melhorando o ambiente e a conservação de materiais. Os equipamentos são estratégicos para garantir maior eficiência no serviço, organização de prontuários, emissão de documentos e no apoio ao atendimento direto à população”, disse o titular da pasta.

Texto:André Oliveira

Foto:Diego Sousa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)