MODERNIZAÇÃO – Prefeitura de Porto Velho vai mudar o Sistema de Bilhetagem do Transporte Coletivo para versão digital

Focada na modernização do sistema, oferta de novos meios de pagamento e melhoria da segurança para os usuários do COM Card que utilizam o transporte coletivo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), anuncia que o COM Card, usado para pagar a passagem, vai mudar do modelo atual (bilhetagem eletrônica) para um sistema mais moderno: a bilhetagem digital, com novos equipamentos e programas (hardware e software).

Essa mudança, que faz parte da gestão do prefeito Léo Moraes, tem como objetivo trazer mais agilidade para o usuário realizar recargas por diversas formas de pagamento, como PIX, por exemplo.

Conforme a diretora de Transportes da Semtran, Adriana Rosa de Souza, a Secretaria tem um cronograma de 90 dias que está sendo seguido.

Segundo ela, como a empresa que gerencia o novo sistema é diferente da atual, não será possível transferir o saldo de um sistema para o outro. Por isso, a orientação é não carregar o cartão com grandes valores. "Em maio e junho de 2025, será feito um recadastramento obrigatório, que poderá ser feito totalmente pela internet, sem sair de casa. Neste cadastro, será possível optar se quer o cartão físico e já vai para uma aba para agendar a retirada do cartão ou se quer o virtual, que gera na hora e já poderá passar no validador no próprio celular”, explicou.

Secretaria segue um cronograma de 90 dias para a migração A partir de 1º de julho de 2025, o novo sistema começará a funcionar. Os usuários poderão:

- Fazer recargas online;

- Pagar a passagem com Pix, que gera um QR Code na hora;

-Fazer o cadastramento de gratuidades e biometria facial on-line (sem precisar ir a um ponto de atendimento);

-Usar o cartão virtual direto no celular.

Vantagens do sistema de bilhetagem digital (chamado Sistema ABT):

- Os dados ficam seguros na nuvem e não são armazenados em aparelhos físicos, o que reduz riscos de fraudes;

- Atualizações e manutenções são feitas remotamente, sem precisar trocar equipamentos;

- É mais moderno e fácil de integrar com outros sistemas.

O secretário da Semtran, Iremar Lima, destacou o compromisso da Prefeitura em manter o transporte acessível e eficiente, priorizando a integração do sistema e o benefício econômico para os moradores da capital rondoniense. “A migração para um novo do sistema de bilhetagem visa garantir mais segurança e acessibilidade para os usuários. Certamente a modernização vai melhorar ainda mais para os usuários do transporte coletivo na capital”, disse.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)