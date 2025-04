Comunicação pública é destaque nos 100 dias da gestão Léo Moraes

Nos primeiros 100 dias da gestão do prefeito Léo Moraes, a comunicação da Prefeitura de Porto Velho se consolidou como um elo essencial entre o poder público e a população. Por meio da Superintendência Municipal de Comunicação (SMC), uma equipe capacitada, dedicada e estratégica vem garantindo que a informação chegue com qualidade, agilidade e responsabilidade a todos os cantos da capital.

Foram mais de 750 matérias jornalísticas produzidas e divulgadas, além de uma presença marcante nas redes sociais da Prefeitura e de suas secretarias. Os conteúdos abrangem não apenas a transparência das ações e a prestação de contas, mas também informações de utilidade pública — como campanhas de vacinação, alertas da Defesa Civil e serviços à população — e temas de cunho social, destacando ações de acolhimento, cidadania e desenvolvimento humano.

A comunicação digital também tem sido um diferencial, com vídeos inovadores, criativos e informativos, que ajudam a traduzir as políticas públicas de forma acessível à população. A atuação dinâmica da equipe de marketing digital tem aproximado ainda mais a gestão municipal da vida das pessoas, tornando o serviço público mais visível, compreensível e participativo.

“Nestes primeiros 100 dias de gestão, temos trabalhado com empenho para tornar a comunicação pública mais transparente, acessível e próxima da população. Nosso compromisso é fortalecer o diálogo entre a Prefeitura e os cidadãos de Porto Velho, valorizando a informação de qualidade e o serviço público. Seguimos construindo, todos os dias, uma comunicação que respeita, informa e conecta”, destacou o titular da SMC, Paulo Afonso.

Um dos grandes destaques deste período foi a ampla cobertura da cheia do rio Madeira. A equipe da SMC acompanhou de perto a situação, prestando informações em tempo real sobre o nível do rio, medidas de emergência, ações da Defesa Civil e da Superintendência Municipal de Integração Distrital, além de levar orientação direta às famílias atingidas. A cobertura também se estendeu aos distritos, com visitas e produções de conteúdo local, reforçando o compromisso da gestão com todas as regiões do município.

Outro exemplo de atuação de impacto foi a cobertura do evento Páscoa no Parque, realizado de 12 a 20 de abril, que mobilizou famílias inteiras e contou com uma divulgação abrangente nas redes, registros audiovisuais e suporte informativo durante toda a programação.

Léo Moraes reconheceu a importância da comunicação como ferramenta estratégica de governo O setor de Cerimonial, que integra a estrutura da Superintendência de Comunicação, também teve papel de destaque. Com profissionalismo e organização, a equipe atua de forma essencial na realização de eventos institucionais, tanto na sede do município quanto nos distritos, garantindo que cada cerimônia ocorra com fluidez, respeito ao protocolo e cuidado com os detalhes que fazem diferença.

A valorização da imprensa também foi uma marca desses primeiros meses de gestão. Diversas coletivas de imprensa foram realizadas, fortalecendo a relação com os veículos de comunicação — rádio, televisão, portais e imprensa escrita — e reafirmando o respeito da administração municipal ao papel democrático da mídia. "A SMC agradece profundamente a parceria dos veículos de imprensa, sem os quais essa comunicação dinâmica e eficiente com a população não seria possível", disse o superintendente.

O prefeito Léo Moraes reconheceu a importância da comunicação como ferramenta estratégica de governo. “A informação é um direito do cidadão e uma base essencial para a democracia. A Superintendência de Comunicação tem feito um trabalho excepcional, com uma produção intensa e de alto nível, cumprindo seu papel com responsabilidade e proximidade com a população”, afirmou.

Primeiros 100 dias da SMC mostram uma nova forma de comunicar Porto Velho O sentimento de quem faz parte da SMC é de orgulho. “Tem sido uma honra integrar essa gestão que, em tão pouco tempo, tem promovido grandes entregas e transformações significativas na cidade. Nossa equipe trabalha com entusiasmo e senso de missão, por entender que comunicar bem é servir melhor”, concluiu Paulo Afonso.

As expectativas para os próximos meses são ainda mais positivas. A Superintendência de Comunicação caminha para se tornar oficialmente uma Secretaria Municipal, o que representa o fortalecimento institucional da comunicação pública e o reconhecimento da sua importância estratégica dentro da gestão. A equipe se prepara para novos desafios, com o mesmo compromisso de sempre: levar informação com verdade, humanidade e eficiência à população de Porto Velho.

Mais do que números, os primeiros 100 dias da SMC mostram uma nova forma de comunicar Porto Velho: participativa, moderna e conectada com as reais necessidades das pessoas.

