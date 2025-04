Prefeito Léo Moraes anuncia a retirada de placas que proibiam o estacionamento ao redor do aeroporto de Porto Velho

O prefeito Léo Moraes, com a finalidade de reorganizar o trânsito ao redor do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, anunciou a retirada das placas que proibiam o estacionamento na área externa do aeroporto. Além de retirar a proibição do estacionamento, a ciclofaixa sem funcionalidade, implantada anteriormente, também será retirada.

A medida visa corrigir um problema antigo enfrentado por motoristas que, ao tentarem estacionar por poucos minutos para embarque ou desembarque de passageiros, acabavam sendo penalizados com multas, mesmo em locais onde a sinalização não era clara.

“O que estava acontecendo ali era injusto. Uma ciclofaixa sem sentido, mal planejada, que nunca teve real funcionalidade, e placas de proibição colocadas para impedir qualquer parada. A população estava sendo punida por tentar fazer algo simples: estacionar com segurança. Isso precisa mudar”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Além da retirada da faixa e das placas, a Prefeitura vai implantar uma nova organização no estacionamento do aeroporto, com sinalização adequada, informando de forma clara onde é permitido e onde é proibido parar. A meta é criar um espaço mais justo e acessível, sem abrir mão da ordem e da segurança.

Estamos substituindo a lógica da punição pela lógica da organização, reforçou o prefeito

“Vai ter regra, sim, mas com critério. Estamos substituindo a lógica da punição pela lógica da organização. O cidadão merece respeito e clareza nas orientações”, reforçou o prefeito.

A ação também contempla os ciclistas. A Prefeitura está em fase final dos estudos técnicos para a construção de uma nova ciclofaixa nas proximidades do aeroporto, dessa vez em local mais seguro e conectado ao sistema viário da capital. A proposta é que a nova estrutura cicloviária tenha funcionalidade real, proporcionando segurança para quem opta pela bicicleta como meio de transporte.

“Queremos uma cidade mais humana, organizada e funcional. O espaço público deve servir às pessoas, com equilíbrio entre os diferentes modos de deslocamento. Essa mudança no aeroporto é um passo nessa direção”, concluiu Léo Moraes.

A reestruturação do trânsito no entorno do aeroporto faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura para melhorar a mobilidade urbana e oferecer uma cidade mais justa, eficiente e acolhedora para todos.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)