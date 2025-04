Com ampliação de atendimentos cardiológicos, Prefeitura de Porto Velho reduz 40% da fila de espera

A Prefeitura de Porto Velho tem trabalhado para reduzir a fila de espera por consultas com especialistas na rede pública. Entre as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) está a ampliação no quadro de médicos, entre eles os cardiologistas, especialidade que apresentou avanços nos últimos dois meses.

Desde fevereiro, o número de vagas semanais para atendimento com cardiologistas no Centro de Especialidades Médicas (CEM) triplicou, passando de 60 para 180. O reforço na equipe médica permitiu o aumento da capacidade de agendamento e realização de exames, contribuindo para acelerar os atendimentos.

A ampliação refletiu diretamente na fila de espera. Em fevereiro, havia 1.550 pacientes aguardando por consulta com cardiologista. Em abril, esse número caiu para 930, o que representa uma redução de aproximadamente 40%.

O número de pacientes agendados saltou de 300 para 670 no mesmo período. Além das consultas médicas e de retorno, a cardiologia oferece avaliação de risco cirúrgico, essencial para a análise das condições clínicas do paciente antes de procedimentos operatórios, e laudo do exame de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (Mapa).

Para ter acesso às consultas com especialistas, o cidadão deve primeiro procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência Para o secretário da Semusa, Jaime Gazola, o compromisso da gestão é garantir atendimento digno e mais ágil para a população. “Ampliar o número de especialistas é parte de um esforço contínuo da Semusa para reduzir filas e oferecer um cuidado maior às pessoas. Sabemos que ainda há desafios, mas estamos avançando e novos investimentos estão previstos para ampliar ainda mais a cobertura e a qualidade dos serviços ofertados na rede municipal”, aponta o secretário”, aponta o secretário.

FLUXO DE ATENDIMENTO

Para ter acesso às consultas com especialistas, o cidadão deve primeiro procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. O médico da unidade realiza a avaliação clínica e, se necessário, faz o encaminhamento para o especialista.

Com esse encaminhamento em mãos, o paciente deve ir à sala de regulação da própria unidade para cadastramento no sistema. O agendamento é realizado conforme prioridade clínica e disponibilidade de vagas, seguindo os critérios estabelecidos pelo Sistema de Regulação da Semusa.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Ana Flávia/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)