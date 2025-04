Prefeitura de Porto Velho realiza vistoria técnica em aterro sanitário para apurar denúncia de supostas irregularidades

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou, na última semana, vistoria técnica no aterro sanitário operado pela empresa Órizon Ambiental, com objetivo de apurar supostas irregularidades.

“A visita teve como objetivo averiguar denúncias que davam conta de um suposto descarte irregular de resíduos, com impacto no solo e no lençol freático da região”, explicou o titular da Sema, Vinícius Miguel.

O secretário fez questão de acompanhar a equipe de fiscais ambientais durante a visita ao local, junto com o diretor de fiscalização da Sema, Felipe Santiago. O intuito do grupo era verificar pessoalmente se a empresa está cumprindo com todas as normas e legislações ambientais para operar o aterro sanitário.

Secretaria reforça seu compromisso com a proteção do meio ambiente Vinícius Miguel disse que todas as instalações do aterro sanitário foram cuidadosamente examinadas e que, até o momento, “não foram identificados sinais de rompimentos, uso irregular da área ou qualquer infração ambiental em curso”.

Mesmo assim, foi determinado que a equipe técnica da Sema continue em diligência e realizando o monitoramento do local, atendendo aos protocolos ambientais e sanitários vigentes. Caso ocorra qualquer informação relevante, a Sema informará imediatamente aos órgãos competentes e aos munícipes.

“A Secretaria reforça seu compromisso com a proteção do meio ambiente e com a transparência na apuração de qualquer denúncia que envolva riscos à saúde pública e à integridade dos recursos naturais”, enfatizou Vinícius Miguel.

Texto:Sema e SMC

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)