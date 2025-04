Clube Shotokan agradece à Prefeitura pelo apoio para participar da 1ª etapa do Campeonato Estadual de Karatê

A Prefeitura de Porto Velho, via Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), apoiou o Clube Shotokan Esportivo, fornecendo o ônibus que transportou a equipe técnica e os atletas da agremiação para participarem da 1ª Etapa do Campeonato Estadual de Karatê, no município de São Miguel do Guaporé, interior de Rondônia.

O Clube Shotokan Esportivo é uma organização que promove o karatê como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento pessoal, em Porto Velho. Entidade civil sem fins lucrativos, dedicada à capacitação, formação e assistência às crianças, adolescentes e jovens, tendo por princípio: disciplina, respeito e superação.

Com o projeto “Formando Atletas”, o Clube Shotokan Esportivo mantém seis polos de ensino de iniciação ao karatê em Porto Velho, em bairros periféricos. “Diante da vulnerabilidade às quais os nossos adolescentes e as crianças estão expostas, é imprescindível que se invista em programas sociais para que eles se sintam parte da sociedade e saibam aproveitar todas as oportunidades que lhes são oferecidas, possibilitando o desenvolvimento social, como também física, através das atividades esportivas”, observa o professor do Clube, Erivelton Duarte.

Lucília Muniz visita a sede do Clube Shotokan Esportivo A secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz, no início da noite da quarta-feira (16), foi visitar a convite, a sede do Clube Shotokan Esportivo, e lá recebeu os agradecimentos pelo apoio dado por parte da Prefeitura de Porto Velho para que o Clube participasse da 1ª Etapa do Campeonato Estadual de Karatê em São Miguel do Guaporé.

Sob a coordenação do professor Erivelton Duarte os alunos do Clube Shotokan fizeram uma aula treino de demonstração da prática do Karatê para a secretária da Semasf e apresentaram o troféu e as medalhas conquistadas na competição. No cômputo geral o Clube ficou em 4º lugar e conquistou 13 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 16 medalhas de bronze.

A secretária elogiou o trabalho comunitário realizado pelo Clube e ressaltou a importância das parcerias. “A parceria entre as entidades civis e a Prefeitura Municipal desempenha um papel crucial na prestação de serviços de assistência social às populações vulneráveis. Essa colaboração permite que recursos, competências e esforços sejam combinados para alcançar resultados mais eficazes e abrangentes. O prefeito Léo Moraes tem dado todo apoio para se firmar essas parcerias”, disse a secretária da Semasf.

Texto:Adaides Batista

Fotos:Rosinaldo Machado

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)