Páscoa no Parque entra para a história da cidade como a maior celebração pascal de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho encerrou, no domingo (20), a programação do Páscoa no Parque, o maior evento pascal já realizado na capital. Iniciado no dia 12 de abril, no Parque da Cidade, o evento reuniu mais de 126 mil pessoas ao longo dos nove dias, segundo dados obtidos por videomonitoramento nas entradas do local. A iniciativa, que envolveu diversas secretarias municipais, proporcionou momentos de lazer, inclusão e solidariedade para toda a população.

Durante toda a programação, o público pôde aproveitar a distribuição de chocolates Logo na abertura, o evento já emocionou com o sorteio de 100 bicicletas, levando alegria a dezenas de famílias. Durante toda a programação, o público pôde aproveitar a distribuição de chocolates, apresentações culturais, caça aos ovos, brinquedos, espaços “instagramáveis” e atrações para todas as idades, em uma estrutura planejada para acolher a toda a família.

“A gente entrega o nosso melhor, se doa e dá a vida pelos nossos filhos. Parabéns a vocês que trazem suas crianças para viver esse momento inesquecível. É uma memória afetiva, mas também uma memória da cidade em que vivemos e que amamos – ou devemos amar”, destacou o prefeito Léo Moraes.

O prefeito ainda reforçou o compromisso da gestão. “Estamos com pouco mais de 100 dias de trabalho e já deixamos o nosso recado. Queremos fazer muito mais e muito melhor por Porto Velho. Não é favor, é obrigação. O evento fica oficialmente no calendário anual da cidade”.

ATRAÇÕES

Domingo de encerramento contou com o grupo de animação Bem Animados Assim como no primeiro final de semana, o domingo de encerramento também contou com o grupo de animação Bem Animados, que promoveu brincadeiras e interações com o público infantil. Teve ainda o emocionante espetáculo teatral “Jesus de Nazaré”, que reuniu centenas de pessoas em uma encenação marcante da história da Páscoa, promovendo reflexão e espiritualidade para todas as idades.

“Ver mais de 100 mil pessoas participando mostra o quanto a cidade precisa de momentos como esse. As famílias vieram, se divertiram e saíram felizes. Isso é o que realmente importa.”, disse o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior.

INCLUSÃO

Festividade contou com um ambiente adaptado, seguro e lúdico Outro momento de grande destaque foi a quarta-feira (16) exclusiva para crianças neurodivergentes, com deficiência, em tratamento contra o câncer ou com mobilidade reduzida. Nesse dia, o parque foi adaptado com recursos sensoriais e o ônibus multissensorial garantiu o transporte das crianças com cuidado e acolhimento. “Existem muitos desafios na nossa cidade, mas nosso dever é fazer mais e melhor por quem mais precisa”, completou o prefeito.

No sábado (19), a emoção tomou conta do Espaço Alternativo com a Corrida da Páscoa Solidária, que reuniu mais de 500 inscritos. Toda a renda foi revertida na compra de ovos de Páscoa distribuídos às crianças que participaram da festividade.

Marcelo Albuquerque aproveitou a festa com a família “Foi um momento muito bacana. O dia estava lindo, fim de tarde, e a população compareceu em peso. A corrida foi um sucesso e mostra o quanto Porto Velho quer participar”, afirmou Bruno Holanda, presidente da Emdur.

Moradores e visitantes também aprovaram a festa. Marcelo Albuquerque participou com a esposa, o filho de 2 anos e meio e a pequena Ayna, e todos saíram satisfeitos com o evento. “Uma festa bem organizada, muito boa. Eu gostei e vamos ficar até o espetáculo. Esse foi o único dia que a gente veio, mas valeu a pena”, contou.

O servidor público Walk Miranda, que veio de Rio Branco visitar a família durante o feriado prolongado também prestigiou o evento. “Vim passear e me surpreendi. Não tem nada parecido na cidade onde moro. Está tudo muito bonito”.

Com apoio de várias secretarias envolvidas, o evento reforçou o compromisso da Prefeitura com a promoção da cultura, inclusão e bem-estar da população.

Texto:Renata Beccária

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)