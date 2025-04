A Prefeitura de Porto Velho manifesta profundo pesar pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (21), no Vaticano, em Roma.

Natural de Buenos Aires, na Argentina, Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, foi o primeiro pontífice das Américas. Ao ser conclamado Papa, em 13 de março de 2013, adotou o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis e buscou ao longo de sua jornada uma liderança marcada pelo diálogo, solidariedade e justiça social.

Neste momento de dor, unimo-nos à comunidade católica e a todos os fiéis em oração, solidariedade e respeito, reconhecendo a importância histórica, espiritual e humana do Papa Francisco para o mundo. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com os mais humildes, pelo diálogo inter-religioso, pela defesa do meio ambiente e pela promoção da paz.

Que seu legado continue inspirando ações de amor ao próximo, fraternidade e justiça social.

