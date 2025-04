Prefeito Léo Moraes visita Calama e São Carlos e reforça apoio às comunidades ribeirinhas do baixo Madeira

>

Visita teve como objetivo garantir que os serviços emergenciais estejam chegando de forma eficiente às famílias

Em mais uma ação de cuidado e presença nos momentos mais difíceis, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, nesta semana esteve nos distritos de Calama e São Carlos, localizados no baixo Madeira, acompanhando de perto os atendimentos às famílias afetadas pela cheia do rio Madeira.

Léo conversou com a população e garantiu apoio até o final do período de cheia A visita teve como objetivo garantir que os serviços emergenciais estejam chegando de forma eficiente às comunidades ribeirinhas, especialmente nas localidades mais distantes da capital.

Entre os atendimentos oferecidos à população estão os serviços médicos, odontológicos, distribuição de medicamentos, exames por imagem, entrega de cestas básicas, hipoclorito de sódio, água potável e insumos em geral. As ações fazem parte de uma grande força-tarefa coordenada pela Defesa Civil Municipal.

Pefeito diz que momento exige mais do que solidariedade. Exige presença, ação e responsabilidade. “Estamos aqui no último distrito do baixo Madeira, Calama, acompanhando de perto as ações realizadas com tanto empenho pelas nossas equipes. Desde o início dessa cheia, estivemos presentes, e vamos continuar ao lado da nossa gente até que tudo isso passe. Com fé em Deus, essa tempestade logo vai se acalmar”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Durante a visita, o prefeito também reforçou a importância da união de esforços. Autoridades da Justiça Federal, da Defensoria Pública, da OAB e a deputada federal Cristiane Lopes foram convidadas a se somar à mobilização por melhorias definitivas para as comunidades ribeirinhas.

Presença da Prefeitura na região do baixo Madeira reforça o compromisso da gestão com a dignidade das comunidades “Esse momento exige mais do que solidariedade. Exige presença, ação e responsabilidade. Por isso estamos aqui, não só entregando assistência, mas ouvindo as famílias, entendendo suas necessidades e buscando soluções conjuntas com os demais poderes e instituições”, afirmou Léo.

A presença da Prefeitura nos distritos na região do baixo Madeira reforça o compromisso da gestão com a dignidade das comunidades ribeirinhas, demonstrando que, mesmo diante dos desafios, é possível enfrentar as adversidades com união, empatia e trabalho concreto.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)