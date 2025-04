Evento especial promove inclusão e acolhimento para crianças neurodivergentes e em tratamento contra o câncer

Nesta quarta-feira (16), o Parque da Cidade recebeu uma edição especial do Páscoa no Parque, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). O evento da tarde foi cuidadosamente planejado para atender exclusivamente crianças neurodivergentes e em tratamento contra o câncer, acolhidas pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NAAC), além de seus familiares.

A festividade contou com um ambiente adaptado, seguro e lúdico Com o tema “No parque, todo mundo cabe no abraço do coelho”, a ação reforça o compromisso da gestão do prefeito Léo Moraes com a inclusão, o acolhimento e o respeito à diversidade. A festividade contou com um ambiente adaptado, seguro e lúdico, garantindo que todas as crianças pudessem participar com conforto e tranquilidade.

A programação contou com apresentação do Grupo Includança, caça aos ovos, pipoca, algodão-doce, água mineral, brincadeiras e atividades sensoriais e inclusivas promovidas por voluntários e profissionais capacitados. O prefeito Léo Moraes fez questão de acompanhar pessoalmente a atividade e expressou a emoção de vivenciar esse momento.

“É muito especial para a administração, para a Prefeitura, promover esse encontro exclusivo para a neurodivergência, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, as crianças que passam por tratamento contra o câncer. É para que eles tenham um dia especial e marcante, e que isso fique na memória delas”, disse o prefeito.

A programação do Páscoa no Parque continua até o domingo (21) A edição especial desta quarta-feira foi realizada após um fim de semana de grande movimentação no Parque da Cidade. De acordo com estimativas da Semdestur, cerca de 30 mil pessoas participaram da programação no sábado (13), enquanto 15 mil estiveram presentes no domingo (14). A mãe Thaline Brito, que acompanhava a filha Laura, de 6 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacou a importância de ações como essa.

“Então, eu achei bem legal. A gente pensou em vir, mas sabia que ia ter muita gente no sábado e no domingo. Moramos aqui pertinho, e aí, quando vi a notícia e recebi o convite por um grupo de mães no WhatsApp, achei interessante. É uma oportunidade de trazer as crianças para brincar e participar com um número reduzido de pessoas. A gente não consegue estar em movimentos muito intensos. Foi bem legal. Proporcionar socialização, mas de uma forma mais suave, também é importante para o desenvolvimento dela. Sempre trago a Laura aqui nos finais de semana, e é muito bom ver esse espaço preparado também para ela participar de eventos mais elaborados”.

Diná Alencar, presidente do NAAC, levou 15 crianças em tratamento e celebrou a sensibilidade da Prefeitura. “Eu acho isso sensacional, nota mil. O Léo teve uma ideia, uma expertise, e a equipe foi maravilhosa, arrumaram um espaço especial para essas crianças, que são especiais. A gente está muito feliz de estar aqui. Gostaríamos de trazer mais, mas algumas crianças não puderam vir por estarem hospitalizadas ou debilitadas. Mesmo assim, a alegria dessas 15 crianças que estão aqui é imensa – tanto para elas quanto para seus acompanhantes. Sair da rotina é essencial. E o Léo tem esse lado infantil, esse carinho e cuidado com as crianças, que não tem preço”.

Programação segue até domingo

A programação do Páscoa no Parque continua até o domingo (21), com atrações para toda a família, sempre mantendo o foco no acolhimento, na diversão e na valorização da cultura da inclusão.

Texto:Renata Beccária

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)