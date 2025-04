Prefeitura de Porto Velho assina ordem de serviço para a pavimentação de ruas em União Bandeirantes

A Prefeitura de Porto Velho, mediante assinatura de ordem de serviço no valor de cerca de R$ 6 milhões, deu início à pavimentação e drenagem em cinco ruas localizadas no distrito de União Bandeirantes.

A obra consiste na pavimentação asfáltica das vias urbanas, com a implantação de drenagem e calçadas, visando melhorar a infraestrutura e mobilidade local. A intervenção abrangerá as ruas José da Silva, Vitória Régia, Manaus, Dr. Roberval e Chiquilito Erse. O prazo para entrega das obras é de 270 dias.

O prefeito Léo Moraes destacou o trabalho diligente da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), que está no distrito deixando 820 metros de terraplanagem e pavimentação asfáltica, além de 2.300 metros de tapa buraco por todo o distrito.

Moraes lembrou que a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), não poderia ficar de fora e também está em União Bandeirantes, com várias equipes fazendo a roçagem e a limpeza nas calçadas e meios-fios com a Operação Cidade Limpa.

COMPROMISSO

Mais uma vez, o prefeito reforçou o compromisso com a população, e ressaltou que as ações visam melhorar a infraestrutura, não apenas da capital, mas dos distritos. Completou destacando a parceria do parlamentar, deputado federal coronel Chrisóstomo, que destinou a emenda para o asfalto no distrito, e que tem apoiado a atual gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho.

Mais uma vez, o prefeito reforçou o compromisso com a população, e ressaltou que as ações visam melhorar a infraestrutura da capital e distritos De acordo com o titular da Semusb, Giovanni Marini, o objetivo é unir forças para alcançar o mesmo objetivo, ou seja, todos buscando melhorias para a população. "Este trabalho em andamento nestas cinco ruas de União Bandeirantes, faz parte de mais uma importante iniciativa encampada pela atual gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho”, garantiu.

O secretário da Semob, Geraldo Sena, esteve em União Bandeirantes acompanho o prefeito Léo Moraes e reafirmou o compromisso da secretaria com tudo que o prefeito planejou para melhorar Porto Velho, os distritos, ou seja, toda a população.

Moradores do distrito fizeram questão de agradecer pessoalmente ao prefeito COMUNIDADE

Marlucia Sousa Silva, autônoma, moradora há 13 anos de União Bandeirantes, declarou que a obra é bem-vinda, pois vai melhorar a questão da mobilidade das pessoas e dos veículos. “Estamos gratos ao prefeito Léo Moraes por contemplar nossa comunidade. Sua gestão está mudando vidas e isso é importante, porque agora temos certeza que estamos sendo assistidos pelo poder público”, disse.

O pecuarista Elson Faccine disse que este trabalho é importante para o distrito, pois a população tem sofrido há muito tempo sem estradas. "Agora, com apenas três meses de sua gestão, o prefeito Léo Moraes está demonstrando interesse em ajudar União Bandeirantes, que realmente está precisando. Estávamos praticamente abandonados e agora isso está mudando. Só temos a agradecer ao prefeito", declarou.

MAIS RECURSOS

O prefeito Léo Moraes também comunicou mais recursos no valor de R$ 40 milhões para a saúde, esporte e assistência. Os R$ 40 milhões mencionados são destinados à construção do Hospital Municipal de Porto Velho, considerada uma das principais obras da atual gestão. O projeto deve ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e desafogar as unidades estaduais de saúde.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Hellon Luiz/Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)