Confira a programação no Parque da Cidade para os próximos dias

Idealizado e organizado pela Prefeitura de Porto Velho, o evento denominado Páscoa no Parque caiu no gosto da população como uma importante opção de lazer e diversão para toda a família. Realizado no Parque da Cidade, o programa iniciou no último sábado (12), com a participação de 25 mil pessoas e segue até o próximo domingo (20).

Essa é a primeira edição do Páscoa no Parque, que conta com uma programação diversificada e lúdica para atender todos os públicos. Entre as principais atrações estão a mega caça aos ovos de páscoa, brincadeiras para a criançada, apresentação de ballet, show de palhaços, fanfarra, musical gospel e o espetáculo teatral Jesus de Nazaré, entre outras atrações.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, convida toda a população para celebrar a páscoa com muita diversão, alegria e sentimento cristão, prestigiando a programação preparada de uma forma muito especial para reunir crianças e adultos em um só lugar.

Nesta quarta-feira (17), acontece uma programação especial voltada para pessoas com deficiência (PcD) e neurodivergentes – além de pessoas atendidas pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Naac) e seus familiares.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

DIA 17/05

Das 16h às 22h - Funcionamento do parque

Das 16h às 22h - Feira de artesanato e alimentação

Das 16h às 18h30 - Recreação com a equipe do Sesc

Das 19h às 20h - Banda fanfarra

Dia 18/05

Das 16h às 22h - Funcionamento do parque

Das 17h às 22h - Feira de artesanato e alimentação

Das 17h às 19h - Palhaços Bozo & Lele

Das 19h às 20h - Show da cantora Cris Loren

Das 20h30 às 22h - Espetáculo teatral Jesus de Nazaré - Especial da Paixão

DIA 19/05

Das 15h às 22h - Funcionamento do parque

Das 17h às 22h - Feira de artesanato e alimentação

Das 15h às 20h - Pinturas de ovos de gesso

Das 15h às 17h - DJ Mário

Das 17h às 18h - Mega caça aos ovos

Das 17h às 18h - Brincadeiras para crianças

Das 17h às 18h30 - Apresentação Ballet Edcleia

Das 17h às 19h30 - Corrida no Espaço Alternativo

Das 20h30 às 22h - Espetáculo teatral Jesus de Nazaré - Especial da Paixão

DIA 20/05

Das 15h às 22h - Funcionamento do parque

Das 17h às 22h - Feira de artesanato e alimentação

Das 16h às 20h - Pinturas de ovos de gesso

Das 17h às 18h - Mega caça aos ovos

Das 17h às 18h30 - Cantor Cultural

Das 20h às 22h30 - Espetáculo teatral Jesus de Nazaré - Especial da Paixão

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)