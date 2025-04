Prefeitura realiza obras de drenagem na rua Abunã, zona central de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), está realizando obras de drenagem na rua Abunã, no cruzamento com a avenida Salgado Filho. A intervenção contempla a substituição de seis manilhas danificadas, com o objetivo de corrigir falhas no sistema de escoamento das águas pluviais.

A necessidade da obra foi identificada após vistoria técnica, que constatou a quebra de parte das manilhas existentes. O problema vinha comprometendo o escoamento adequado da água da chuva, provocando buracos na via e transtornos para moradores e motoristas da região.

As equipes da Semob atuam na substituição dos materiais danificados para restabelecer o pleno funcionamento do sistema de drenagem. "A ação visa não apenas solucionar os problemas atuais, mas também prevenir danos futuros à infraestrutura urbana", informou o secretário da Semob, Geraldo Senna.

Durante o período de execução, poderão ocorrer alterações no tráfego e pequenos transtornos temporários.

A Prefeitura pede a compreensão da população e reforça que a obra integra o compromisso da gestão municipal com a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida em Porto Velho.

Texto:Thaís Alves

Fotos:Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)