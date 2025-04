Porto Velho participa do Encontro Estadual sobre o Serviço Família Acolhedora e o Papel do MP/RO

A Prefeitura de Porto Velho, via gerência do Serviço Família Acolhedora, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), participa nestes dois dias 15 e 16 de abril, do Encontro Estadual sobre o Serviço Família Acolhedora e o Papel do MP/RO, que está sendo realizado no auditório do Ministério Público/RO. O encontro é realizado nas modalidades presencial e on-line.

O encontro faz parte do “Projeto Fortalecer para Acolher” – Construindo Caminhos Seguros para Acolher com Dignidade, do MP/RO. O Projeto visa realizar campanha de mobilização, sensibilização e informação sobre importância do Serviço Família Acolhedora para o desenvolvimento afetivo, educacional e social de crianças e adolescente nas instituições do Sistema de Justiça e da rede de proteção, incentivando concomitantemente a ideia nas comarcas da capital e do interior.

No primeiro dia (15) do encontro, foram expostos quatro temas:

- Sistema de Justiça: desafios na implantação e operacionalização do Serviço de acolhimento em família acolhedora;

- Acolhimento Familiar: Ensaio sobre a Família Guardiã (Guarda Subsidiária);

- O Desafio do Acolhimento Familiar: propor um lugar para criar um futuro;

- Formas de Implantação do Serviço de Acolhimento Família Acolhedora: Local e regionalizada.

Porto Velho foi o primeiro do Estado a implantar o Serviço Família Acolhedora Nesta quarta-feira (16), dois estão sendo expostos:

- A implantação e operacionalização do Serviço de acolhimento em família acolhedora nos municípios de Porto Velho–RO;

- Boas Práticas: Acolhimento Familiar em Ji-Paraná a partir da realidade de Leste Rondoniense.

A gerente do Serviço Família Acolhedora da Semasf, da Prefeitura de Porto Velho, Magda Santos, no encontro, expôs, junto com Viviani Bertola, da Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça/RO, o tema “A implantação e operacionalização do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no município de Porto Velho–RO”.

Magda ao trabalhar o tema relatou a experiência da implantação do serviço em Porto Velho. O município foi o primeiro do Estado a implantar, e tem servido de modelo para outros municípios de Rondônia que implantaram ou estão em processo de implantar o Serviço Família Acolhedora.

Saiba mais sobre e como funciona o Serviço Família Acolhedora no link: https://semasf.portovelho.ro.gov.br/artigo/48111/unindo-coracoes-familia-acolhedora-transforma-vida-de-criancas-e-jovens-em-porto-velho

