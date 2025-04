Comissão de Saúde debate a oferta de assistência de fisioterapeuta para grávidas

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate, na terça-feira (22), a importância da assistência fisioterapêutica nos serviços de saúde em que se realizam partos. O debate atende a pedido da deputada Iza Arruda (MDB-PE) e será realizado a partir das 17 horas, no plenário 7.

Conforme a deputada, estudos demonstram que a fisioterapia pode reduzir complicações durante a gestação, melhorar a experiência de parto e otimizar a recuperação após o nascimento o bebê. "O uso de técnicas não farmacológicas para alívio da dor, a orientação postural, o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico e o acompanhamento durante o trabalho de parto aumentam a segurança do processo, reduzem o trauma e gera melhores resultados para a saúde da mãe e do bebê", argumenta Iza Arruda.

Apesar dos benefícios, a deputada destaca ainda existirem barreiras para a ampla inserção de fisioterapeutas nas maternidades brasileiras. "A falta de regulamentação legal clara, a escassez de profissionais especializados nos hospitais e a ausência de diretrizes unificadas para a atuação fisioterapêutica são desafios que precisam ser superados para garantir um atendimento de qualidade às mulheres no ciclo gravídico-puerperal".

Ela acrescenta que alguns estados, como Piauí e Rio Grande do Norte já têm leis para garantir a presença de fisioterapeutas nesses serviços.