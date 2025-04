Prefeitura de Porto Velho realiza Pré-Conferências Municipais de Agricultura nos distritos

>

Objetivo é identificar demandas regionais e eleger os delegados distritais

Pré-conferências servirão como base para a elaboração do Plano Decenal de Produção e Abastecimento 2025-2035 A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), dará início às Pré-Conferências Municipais de Agricultura nos distritos do município. O objetivo é identificar as demandas regionais e eleger os delegados distritais que representarão suas comunidades na 2ª Conferência Municipal de Agricultura Sustentável.

As pré-conferências servirão como base para a elaboração do Plano Decenal de Produção e Abastecimento 2025-2035, um documento estratégico que norteará o desenvolvimento sustentável do setor agrícola no município. A iniciativa está alinhada aos princípios da Lei nº 2.225, de 9 de junho de 2015, que institui a Política Municipal de Produção e Abastecimento.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância da participação popular nesse processo. “As pré-conferências nos distritos são fundamentais para ouvir os produtores e compreender as reais necessidades de cada localidade. A partir desses encontros, construiremos um planejamento sólido e participativo para a agricultura do nosso município”, Afirmou Rodrigo.

O secretário adjunto, Alexandre Silva de Oliveira Filho, reforçou a necessidade de engajamento da comunidade rural. “Queremos que cada comunidade tenha voz ativa na definição das diretrizes para os próximos dez anos. Essa troca de experiências fortalece nosso setor produtivo”, observou.

Já o diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Luís Tamborim, enfatizou o impacto positivo da iniciativa. “Ao ouvir diretamente os trabalhadores do campo, conseguimos direcionar melhor os investimentos e as políticas públicas, garantindo avanços concretos para a agricultura e a pecuária do município”, disse Tamborim.

Cronograma das Pré-Conferências

As Pré-Conferências Municipais de Agricultura acontecerão sempre às 9h, conforme o cronograma abaixo:

07/05 – Nova Califórnia

Local: Cooperativa Reca – BR 364, km 1.071

10/05 – Extrema

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental 13 de Maio – Rua Campo Grande, nº 582

14/05 – Nova Mutum e Vila da Penha

Local: Galpão da Feira – Av. Rio Madeira, s/n, entre Rua Guaraná e Vitória Régia, próximo ao Observatório

17/05 – Vista Alegre do Abunã

Local: Escola Municipal Maria Casaroto Abati – Rua Antônio Olímpio de Lima

21/05 – União Bandeirantes

Local: Escola Municipal 03 de Dezembro – BR 364, Linha 101, km 60

23/05 – Jaci Paraná

Local: Escola Municipal Cora Coralina – Rua Hilário Maia

04/06 – Região de Porto Velho

Local: Auditório do Centro Universitário São Lucas – Rua João Goulart, 666, Bairro Mato Grosso

07/06 – Rio Pardo e Marco Azul

Local: Escola Municipal de Rio Pardo – BR 364, Flona Bom Futuro, Linha Caracol, km 90

14/06 – Região do Baixo Madeira

Local: Escola Municipal General Osório – Rua São José, 3212

28/06 – Porto Velho

Local: Auditório do Centro Universitário São Lucas – Rua João Goulart, 666, Bairro Mato Grosso

A Semagric convida todos os produtores rurais, representantes de entidades e a sociedade civil a participarem ativamente das discussões.

