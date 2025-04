Setor de infraestrutura da Prefeitura avança com mais drenagem, limpeza e iluminação

A infraestrutura de uma cidade é um setor primordial que tem tudo a ver com o cotidiano das pessoas, como a mobilidade urbana e o saneamento básico, entre outras políticas que impactam inclusive o setor produtivo e no fortalecimento da economia local, entre outras melhorias.

Nesses primeiros 100 dias de gestão do prefeito Léo Moraes, o município de Porto Velho passou por uma verdadeira revolução e também fez muitas entregas na área de infraestrutura, que estão contribuindo efetivamente para uma cidade melhor e para o bem-estar da população.

“Nosso objetivo é tirar Porto Velho do atraso e projetá-la para o futuro. Temos pressa em implantar as melhorias necessárias em todos os setores para que as pessoas possam viver melhor”, destacou o prefeito Léo Moraes.

OBRAS

Semob já realizou a limpeza de 12 quilômetros de canais Para se ter uma ideia do volume de trabalho, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) realizou a limpeza de 12 quilômetros de canais e abertura de valas para facilitar o escoamento das águas pluviais, reduzir os alagamentos e os transtornos à população.

A prefeitura também deu início às ações noturnas da Operação Tapa-Buracos. O reforço nas equipes de trabalho em turnos alternados é uma medida da nova gestão, que busca melhorar as condições das ruas e garantir mais segurança no trânsito para motoristas e pedestres.

“Estamos cumprindo o planejamento estratégico da gestão, conforme determinado pelo prefeito Léo Moraes. Nosso objetivo é entregar muito mais. A população merece”, comentou o titular da Semob, Geraldo Sena.

SEMUSB

Operação Cidade Limpa, que vem sendo realizada desde o primeiro dia da gestão Léo Moraes O grande destaque da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) foram as ações da Operação Cidade Limpa, que vem sendo realizada desde o primeiro dia da gestão Léo Moraes e já mudou radicalmente o visual da cidade. Como resultado de todo esforço, mais de 50 mil toneladas de lixo e entulhos foram recolhidas.

“Estamos com equipes espalhadas por diversos setores da capital e até nos distritos. Nossa cidade e as localidades mais distantes merecem ser bem cuidados. Esse é o desejo do prefeito Léo Moraes e essa é a nossa missão”, destacou o secretário Giovanni Marini, titular da Semusb.

As ações da Semusb incluem limpeza, roço, varrição manual e mecanizada, rastelagem, raspagem da terra acumulada na margem das vias, recolhimento de materiais inservíveis, desobstrução do sistema de drenagem, limpeza de cemitérios, praças, quadras esportivas e mercados públicos, entre outras ações que, além de mudarem a estética da cidade, reduzem os riscos de doenças à população.

Semusb já instalou mais de 30 ecobueiros nas bocas de lobos que estão sendo desobstruídas O secretário ressaltou que a limpeza de igarapés, bocas de lobo e da rede de drenagem é fundamental para garantir a eficiência de todo o sistema, evitar alagações, transtornos e doenças. Ele também destacou a importância do retorno do “Tatuzão”, que é um caminhão com equipamentos especiais para desbloquear o sistema de drenagem.

ECOBUEIROS

Entre as inovações, a Semusb já instalou mais de 30 ecobueiros nas bocas de lobos que estão sendo desobstruídas, de onde são retiradas toneladas de barro e lixo. Trata-se de grades de proteção como se fossem gaiolas, as quais evitam que a sujeira arrastada pelas águas da chuva obstrua novamente a drenagem.

“É uma solução inteligente, rápida e que vai trazer um grande resultado para toda a sociedade porto-velhense”, destacou o prefeito na ocasião

NÚMEROS

Capina e varrição manual - 2.333 quilômetros lineares de ruas contempladas;

Roçagem em praças, parques, viadutos, rotatórias e canteiros - 329 metros quadrados;

Varrição Mecanizada - 105 metros lineares de sarjeta;

Limpeza de Igarapés - 7.815 metros lineares;

Limpeza de Boca de Lobo - 312 unidades;

Desobstrução de Manilhas - 175 unidades.

Semusb ainda realizou a limpeza em espaços de Feiras Livres A Semusb ainda realizou a limpeza de caixas de gordura, mapeou e notificou 214 terrenos com acúmulo de lixo, limpeza em espaços de Feiras Livres, notificação de 350 terrenos baldios somente nos bairros Lagoa e Lagoinha, totalizando 85 mil metros quadrados.

“Seguimos trabalhando, atentos, empenhados e identificando lacunas deixadas pelo tempo e o descaso com o erário municipal”, completou Giovanni Marini.

EMDUR

Responsável por todo sistema de iluminação pública da capital rondoniense e dos distritos, além da manutenção de espaços públicos, como é o caso do Parque da Cidade, o trabalho da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) contribui de forma efetiva para com a segurança e o lazer dos munícipes.

Trabalhando com efetividade e celeridade, em poucos dias a Emdur restabeleceu a iluminação na avenida Santos Dumont (após 60 dias na escuridão); no Residencial Vila Verde; na BR-364, entre avenida Campos Sales e o Campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir), nas passarelas da mesma rodovia e na ponte sobre o rio Madeira, localizada na BR-319, sentido Humaitá, no Amazonas.

Emdur restabeleceu a iluminação na BR-364, entre avenida Campos Sales e o Campus da Unir

“Também reabrimos o Parque da Cidade com várias melhorias, incluindo acesso gratuito à internet, duas quadras de areia (vôlei e beach tênis), mais áreas com grama natural, espaço para pets, limpeza do lago e passeios de caiaque, proporcionando mais lazer e conforto aos frequentadores do local”, informou o presidente da Emdur, Bruno Holanda.

OUTRAS AÇÕES DA EMDUR

Modernização para iluminação LED na comunidade São Sebastião;

Reativação e modernização de LED no Residencial Sevilha (BR-364);

Restabelecimento da iluminação do Ecoparque Pirarucu;

Revitalização, ornamentação e ampliação do sistema de iluminação pública na praça do Residencial Morar Melhor;

Manutenção completa na infraestrutura do local e revitalização da iluminação do Parque da Cidade;

Revitalização da iluminação pública no Poliesportivo Embratel.

“Por determinação do prefeito Léo Moraes, as praças Bagdá, Francisco Holanda e Vitor Emanuel passaram por uma revitalização completa, inclusive com melhorias na infraestrutura e segurança. Estamos proporcionando aos moradores dos bairros Panair, São João Bosco e Cidade Nova, espaços adequados para o lazer, convivência e prática de atividades ao ar livre para adultos e crianças”, finalizou.

