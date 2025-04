Evento inclusivo e exclusivo acontece hoje no Parque da Cidade

Nesta quarta-feira (16), a Prefeitura de Porto Velho, por meio Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e da Secretaria Municipal Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realiza uma programação especial da Páscoa no Parque, voltada para pessoas com deficiência (PcD) e neurodivergentes – além de pessoas atendidas pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Naac) e seus familiares.

Com o tema “No parque, todo mundo cabe no abraço do coelho”, a atividade acontece das 16h às 20h, e contará com uma programação adaptada e sensorialmente pensada, garantindo um ambiente seguro, lúdico e acessível. O evento reforça o compromisso da gestão do prefeito Léo Moraes com a inclusão, o acolhimento e o respeito à diversidade.

PROGRAMAÇÃO

A programação inclui a apresentação especial do “Grupo Includança”, caça aos ovos, algodão-doce, água mineral, pipoca, vários eventos lúdicos, além de atividades interativas e inclusivas promovidas por profissionais capacitados e voluntários, que atuarão com sensibilidade e preparo para acolher todos os participantes.

Outro destaque será a exposição das mães atípicas empreendedoras, que trarão produtos autorais, representando não apenas criatividade e afeto, mas também a força e a autonomia das famílias que convivem com a deficiência e a neurodivergência.

A iniciativa de direcionar uma programação especial para a comunidade PcD e para pessoas atendidas pelo Naac partiu do prefeito Léo Moraes, reafirmando seu compromisso com a inclusão e com políticas públicas que valorizam a diversidade e o cuidado com todos os cidadãos.

O prefeito ressaltou: “Queremos deixar claro que Porto Velho é a cidade de todos e que nesta Páscoa, todos cabem no abraço do ‘coelhão’. Todos serão bem-vindos para desfrutar de uma programação especialmente programada para um público muito especial”.

Texto:SMC/Humberto Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)