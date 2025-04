Cartilha orienta população como agir no período de enchente

Alertar a população dos riscos à saúde, à vida e ao patrimônio, reforçar medidas de prevenção e orientar como agir durante situações de enchente, são os objetivos da Prefeitura de Porto Velho, que por meio da Defesa Civil Municipal, elaborou a cartilha “Cuidados em caso de enchentes”, como parte das ações da Operação Inverno 2025, colocada em prática em decorrência das alagações causadas pela cheia do rio Madeira.

Anualmente, o município de Porto Velho enfrenta o desafio de conter os possíveis cenários de riscos decorrentes do período de inverno, e a criação da cartilha chega com orientações efetivas que os cidadãos podem colocar em prática antes, durante e após a cheia do rio Madeira.

ANTES

Identificar áreas de risco é o primeiro passo, ou seja, é fundamental saber se o local onde reside é sujeito a alagamentos. Ter sempre uma rota de fuga e um kit de emergência com documentos em sacos plásticos, lanternas, pilhas, água potável, alimentos não perecíveis, roupas, apito, carregador portátil, e ainda manter contatos de emergência sempre à mão como o da Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiro (193), Samu (192) e Polícia Militar (190).

DURANTE

É fundamental proteger sua vida e a de sua família. Por exemplo, não entrar áreas alagadas, cuidado com o trânsito, atenção com a eletricidade, evitar contato com a água da enchente, pois pode estar contaminada e provocar doenças como Leptospirose, doenças diarreicas e gastroenterites, dengue, zika, chikungunya, hepatite A, febre amarela, covid-19 e coqueluche, e ainda o risco de acidentes com animais peçonhentos, entre outras.

DEPOIS

Esperar as autoridades confirmarem que é seguro voltar para casa, usar botas e luvas para limpar o local e descartar água e alimentos contaminados. Mas antes, verificar se a estrutura do imóvel está segura, desinfetar áreas contaminadas com água sanitária. Caso tenha ocorrido deslizamentos, postes caídos ou outras situações de risco, informar aos órgãos competentes.

prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da cartilha para a população

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da cartilha para a população. “Você vai encontrar informações essenciais que devem ser colocadas em prática quando estiver em uma situação de enchente. Leia tudo com bastante atenção e oriente familiares, amigos e vizinhos”, alertou.

S.O.S RIBEIRINHOS

Léo Moraes lembrou que as enchentes e inundações provocam verdadeiros transtornos e desastres para a população. Além das perdas materiais, há ainda uma série de problemas físicos, como possíveis choques elétricos, acidentes e afogamentos, sem esquecer uma série de doenças que podem surgir devido ao contato direto com as águas contaminadas.

“A Prefeitura está trabalhando com afinco para amenizar ao máximo essa situação enfrentada, principalmente pelas comunidades que habitam o baixo Madeira mediante as ações da operação S.O.S Ribeirinhos, posta em prática com a parceria do setor produtivo rondoniense”, afirmou Moraes.

Marcos Berti, recomenda que os cidadãos que moram em regiões tomadas pelas águas do rio Madeira evitem passar por áreas alagadas

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti, recomenda que os cidadãos que moram em regiões tomadas pelas águas do rio Madeira evitem passar por áreas alagadas para evitar o ataque de animais peçonhentos e até mesmo jacarés, que por conta da movimentação atípica do rio acabam invadindo o espaço das comunidades.

“Leiam a cartilha, pois contém informações sobre os cuidados com a casa, como limpar ralos, calhas e áreas de escoamento, desligar aparelhos domésticos e energia elétrica se houver previsão de enchente”, explicou.

SOLIDARIEDADE

Os interessados em doar alimentos e água para as comunidades atingidas basta entrar em contato através do telefone (69) 8473-2112, ou pode ir à sede da Defesa Civil, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1407, região central de Porto Velho.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais/ José Carlos/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)