Resgate da cultura de Porto Velho e valorização dos artistas regionais

Após 100 dias, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural (Funcultural), celebra os primeiros meses de gestão e a importância de investir na cultura como ferramenta de crescimento social e econômico da capital rondoniense. Durante esses meses foram realizadas diversas ações com o propósito de resgatar e desenvolver a cultura da região.

A retomada da valorização é um marco da nova gestão que vai gerar impactos importantes para o setor cultural. Entre as ações no início da gestão está a celebração do aniversário de 110 de instalação de Porto Velho, em que a Funcultural esteve presente com estrutura (tendas, refrigeradores e grades), som e além de muita cultura regional com a apresentação de músicos.

Período momesco foi aberto com o tradicional Baile Municipal, no Mercado Cultural

Em fevereiro, o clima de carnaval tomou conta da cidade com as ações da prefeitura. O período momesco foi aberto com o tradicional Baile Municipal, no Mercado Cultural, com a participação de mais de 4 mil foliões. Em seguida, foi realizada a festa para a criançada com o Curumim Folia, com a presença de mais de 3 mil participantes.

O apoio da prefeitura, através da Funcultural, continuou com o suporte para mais de 15 blocos que desfilaram pelas ruas da capital. Além disso, a corte do Rei Momo fez a alegria dos foliões em vários pontos da cidade: Hospital Infantil Cosme e Damião, aeroporto Governador Jorge Teixeira, rodoviária, feira do Cai N'Água, lar do idoso e ainda no desfile na comunidade da Escola de samba Asfaltão.

Segundo o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, o carnaval em Porto Velho só foi sucesso após determinações de apoio do prefeito Léo Moraes. “Investimos em projetos, reaquecendo o setor cultural de Porto Velho. A gente sempre destaca que, além da folia, o carnaval gera emprego e renda para muitas famílias e, juntando tudo isso com a valorização da nossa tradição e história”, concluiu o presidente.

Corte do Rei Momo fez a alegria dos foliões em vários pontos da cidade

A promoção do acesso à cultura é uma ação de preservação da identidade dos porto-velhense e a prefeitura está resgatando esse valor tão importante para o município. A Funcultural também esteve presente nas duas edições do projeto “Vem com a prefeitura” e no “PVH em Ação” com a disponibilidade de locutores, cantores e animadores.

O QUE VEM POR AÍ

Além disso, como forma de fomentar a cultura local, apoiar a formação e manutenção de grupos artísticos, a Funcultural lançou o Edital de Chamamento Público nº 004/2025, com o objetivo de credenciar pessoas físicas e jurídicas para a realização de apresentações artísticas, musicais, teatrais, grupos de danças, espetáculos, literatura, exposições artísticas e expressões culturais de tradição, entre outras áreas.

Cantora porto-velhense, Patrícia Morais fez questão de fazer sua inscrição no edital

Quem aproveitou a oportunidade e se inscreveu no edital foi a cantora porto-velhense, Patrícia Morais, que trabalha na noite há 13 anos. “Esse é um projeto que valoriza os artistas regionais, por isso, eu fiz questão de fazer minha inscrição nesse edital. Essa é uma oportunidade que se não fosse a prefeitura de Porto Velho, muitos artistas não teriam a oportunidade de mostrarem seus trabalhos e, acima de tudo, ainda receber pela sua arte. Agradeço muito a oportunidade e se Deus quiser logo estaremos pelos palcos do município levando alegria para o nosso povo”, conclui a cantora.

Outra novidade que em breve será divulgado com o cronograma completo será o circuito junino, que será organizado pela prefeitura de Porto Velho, por meio da Funcultural. A programação contará com o arraial municipal com apresentação de quadrilhas, bois-bumbás, bandas e atração Nacional no período junino na capital.

“Os nossos artistas merecem valorização e respeito pelos trabalhos que exercem na nossa cidade. A prefeitura tem trabalhado nesses 100 dias para enaltecer a nossa cultura. E podem esperar que ainda vamos fazer muito mais. O credenciamento de artistas é a prova que a prefeitura reconhece os grupos, cantores, músicos, artistas plásticos e todos aqueles que elevam ainda mais a nossa capital”, finaliza o prefeito Léo Moraes.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)