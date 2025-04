População de Porto Velho sente os benefícios no bolso e comemora a redução da tarifa pela metade

Os usuários do transporte coletivo em Porto Velho já estão sentindo no bolso e comemoram os benefícios da redução do preço da tarifa de R$ 6,00 para R$ 3,00. Eles dizem que literalmente saíram do sufoco e agora sobra até um dinheirinho. A atitude do prefeito Léo Moraes deixou a cidade com o valor da tarifa mais baixo entre as capitais do Brasil.

“Antes, se eu não tivesse com o cartão abastecido (ComCard), eu tinha que pagar R$ 6 reais no dinheiro. Se eu tivesse com cartão era R$ 4,50. Agora não, agora tanto faz. Abastecido ou não, eu pago só R$ 3,00. Isso está gerando economia para mim”, conta a servidora pública Maria de Fátima, que mora no bairro Juscelino Kubitschek (JK), zona Leste da cidade, e tem que pegar quatro conduções todos os dias.

Como ela faz integração entre as linhas de ônibus, não deixa de abastecer o cartão. “Eu não fiz a base ainda, começou esses dias. Mas eu acredito que dá para economizar um pouquinho, sobra o dinheiro do lanche”, acrescentou.

Daphne Fabiana disse que com a economia da nova tarifa dá para comer uma pipoca e tomar um sorvetinho A dona de casa Daphne Fabiana de Paula, que mora no bairro Lagoinha, na zona Leste de Porto Velho, também conta que tem motivos para comemorar e que dá até para esbanjar um pouquinho. “Agora dá para comer uma pipoca e tomar um sorvetinho”, disse.

Daphne pega apenas um ônibus para ir ao centro e outro para voltar, mas antes, se não tivesse o cartão, teria que desembolsar R$ 12,00 em cada viagem, agora ela paga apenas R$ 6,00. Se fosse para outro local, iria gastar mais ainda.

Lidiane Gonçalves precisa pagar transporte para os filhos irem à escola e agora pagam apenas R$ 1,50, garantindo mais economia Funcionária de um restaurante na região central de Porto Velho, Lidiane Gonçalves mora no bairro Cidade Nova, na região Sul da cidade. Além de usar o coletivo todos os dias para ganhar o sustento, ela precisa pagar transporte para os filhos irem à escola. O valor da tarifa para o estudante era de R$ 2,25 e, agora, pagam apenas R$ 1,50, garantindo mais acesso e economia para milhares de famílias.

“Tá ótimo porque não é só eu que uso o transporte público. Meus filhos também vão e voltam da escola de ônibus. Então, para mim, melhorou muito, foi ótimo”, afirmou, acrescentando que antes, metade do salário era só para pagar o transporte e comprar a alimentação.

Na ocasião, ao reduzir a tarifa do transporte público pela metade, o prefeito Léo Moraes disse que se tratava de “uma conquista real, concreta e que impacta diretamente a vida de quem mais precisa. Reduzir o preço da passagem é garantir mais dignidade”, afirmou.

Texto: Augusto Soares

Foto: José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)