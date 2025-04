Parque da Cidade terá, nesta quarta, festa de Páscoa exclusiva para crianças com deficiência, neurodivergentes e atendidas pelo NAAC

Nesta quarta-feira (16), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Comércio e Trabalho (Semdestur), realiza uma programação especial voltada para crianças com deficiência, neurodivergentes e atendidas pelo NAAC.

O evento integra as celebrações da Páscoa no Parque e reforça o compromisso com a inclusão e o acolhimento.

A atividade será realizada no período da tarde, com início às 16h, e contará com uma programação adaptada e sensorialmente pensada, proporcionando um ambiente seguro, lúdico e acessível para as crianças e suas famílias.

A proposta é garantir que todos possam vivenciar o espírito da Páscoa de forma acolhedora, respeitosa e inclusiva, promovendo momentos de afeto e integração comunitária.

Texto:Gleice Albuquerque

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)