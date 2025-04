Operação S.O.S Ribeirinhos não recebe doações via Pix

Infelizmente, momentos de crises climáticas, como essa vivenciada pela cheia do rio Madeira, que levou ao decreto de Situação de Emergência pela prefeitura de Porto Velho, fazem com que oportunistas se aproveitem do momento para lesar a sociedade civil dedicada no apoio aos afetados.



Por essa razão, a prefeitura deixa claro que não disponibiliza qualquer chave Pix para o recebimento de doações provenientes da operação S.O.S Ribeirinhos. Vale ressaltar que tentativas de golpes utilizando o nome dessa ação já foram registradas desde que a força-tarefa foi montada.



Caso um cidadão receba mensagens solicitando doação em dinheiro para a operação S.O.S Ribeirinhos, a recomendação é de que as autoridades policiais sejam informadas para que se chegue à identificação dos golpistas.

Montada para dar suporte à maior ação humanitária da história de Porto Velho, a operação S.O.S Ribeirinhos recebe doações de alimentos, água e material de higiene, que podem ser entregues diretamente nos parceiros cadastrados na operação, que estão devidamente identificados com a logomarca da operação.



Confira os pontos de doação:



Comando Geral Corpo de Bombeiros (Avenida Campos Sales, 3254, bairro Areal)



Coordenadoria de Vistoria Técnica dos Bombeiros (Av. Gov. Jorge Teixeira, 2507 - Liberdade)



1º Grupamento do Corpo de Bombeiros (R. da Cassiterita, 193 - Flodoaldo Pontes Pinto)

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)