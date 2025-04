Esporte impulsiona inclusão e transforma vidas em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho tem transformado o cenário esportivo da capital. Nestes primeiros 100 dias de gestão do prefeito Léo Moraes, o esporte vem recebendo atenção especial, consolidando-se como uma poderosa ferramenta de inclusão e transformação social para crianças, jovens, adultos e idosos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), a capital já experimenta um crescimento significativo na área. Em pouco mais de três meses, projetos, programas e parcerias foram criados e fortalecidos, com foco na democratização do acesso ao esporte e ao lazer.

Com esse objetivo, a Prefeitura, por meio da Semes, investe na ampliação de iniciativas como o programa Construindo Campeões, o projeto Viva Mais e o programa Sempre em Movimento, proporcionando mais acessibilidade ao esporte e um ambiente propício ao crescimento social e educacional da população.

ESPORTE PARA TODOS

Cícera Oliveira é uma das beneficiadas e destaca as melhorias que sentiu em sua rotina Com grande adesão da comunidade, o programa Construindo Campeões vem despertando um novo entusiasmo pelo esporte. A iniciativa incentiva a participação ativa e promove benefícios físicos, emocionais e sociais. Hoje, quase mil alunos estão inscritos em 11 modalidades esportivas distribuídas em diversos polos da cidade. A expectativa é que o número aumente nos próximos meses, com a chegada do programa aos distritos do alto, médio e baixo Madeira.

Já o projeto Viva Mais, voltado ao público da terceira idade, tem se mostrado um verdadeiro aliado da saúde e bem-estar. A aposentada Cícera Oliveira da Silva, de 75 anos, é uma das beneficiadas e destaca as melhorias que sentiu em sua rotina.

“Eu fico muito feliz com o Viva Mais. Aqui, além da atividade física, tenho a oportunidade de me divertir com meus amigos. Agradeço à prefeitura por esse projeto, em especial ao prefeito Léo Moraes, que não esqueceu da gente”, disse a aposentada, que participa das atividades no Ginásio Dudu.

NOVOS EVENTOS E OPORTUNIDADES

Vila Olímpica recebeu um evento de atletismo paralímpico A gestão também tem ampliado o uso dos espaços esportivos em benefício da comunidade. A Vila Olímpica recebeu um evento de atletismo paralímpico, o ginásio Vinícius Danin sediou partidas de basquete em cadeira de rodas, e diversas federações realizaram suas competições nas quadras da capital. Além disso, a Prefeitura regulamentou o uso das praças esportivas para treinos de equipes, competições, eventos, ensaios culturais e outros projetos.

Uma parceria de destaque foi firmada entre o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), com o objetivo de fortalecer e incentivar o esporte paralímpico em Porto Velho. Com isso, a Vila Olímpica passou a ser utilizada como espaço de treinamento para atletas do paradesporto, promovendo inclusão e oportunidades para pessoas com deficiência.

Outro marco importante neste período foi o lançamento de novas competições no calendário esportivo local. A Copa Madeirão de Futsal e o Desafio Madeirão Torneio de X1 deram início a uma série de campeonatos que retornam à cidade após anos de pausa.

A Semes também tem atendido a solicitações da comunidade para uso das praças esportivas e realizou duas edições do projeto “Vem com a Prefeitura”, que leva esporte, lazer, brincadeiras antigas, serviços sociais e recreação para dentro dos bairros de Porto Velho.

UM FUTURO DE MAIS ESPORTE

Para o prefeito Léo Moraes, o esporte é mais do que atividade física – é uma oportunidade real de transformação.

“Com a ampliação do esporte, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com o desenvolvimento esportivo e social da nossa população, garantindo que mais pessoas tenham acesso a oportunidades que transformam vidas na nossa capital”, afirmou.

O secretário da Semes, Cássio Moura, reforça que esse é apenas o começo.

“Estamos nos primeiros 100 dias de gestão. Por determinação do prefeito Léo Moraes, ainda vamos avançar muito no esporte e no lazer pelos próximos meses.”

Texto:André Oliveira

Foto:André Oliveira/ Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)