Biblioteca Francisco Meirelles promove atividades do Projeto “Páscoa na Biblioteca” na escola Pequeno Polegar

Na manhã desta terça-feira (15), a equipe da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles esteve na escola Pequeno Polegar, na capital, onde promoveram atividades do projeto “Páscoa na Biblioteca”, que contou com a participação de 40 crianças. Contação de história, pintura no rosto e distribuição de sacolinhas com bombons e chocolates fizeram parte desta ação. As atividades também acontecem no período da tarde com a mesma equipe e programação.

As crianças, usando orelhas de coelho de várias cores, fizeram a maior festa com as brincadeiras, principalmente com a história da escritora Ruth Rocha, sobre as aventuras de um coelho e sua bolsa. Mas a agitação ficou ainda maior quando eles fizeram fila para receber as sacolas em formato de coelho.

Conforme o diretor da biblioteca Francisco Meirelles, Carlos Augusto, “a instituição conta com mais de dez projetos de incentivo à leitura, entre eles, este Páscoa na Biblioteca, que tem o mesmo objetivo e ainda o de promover diversão e alegria para as crianças, proporcionando brincadeiras e despertando a importância da páscoa e seu significado de fraternidade”, afirmou.

Augusto fez questão de destacar que conta com uma equipe dedicada Augusto fez questão de destacar que conta com uma equipe dedicada trabalhando para transformar os projetos da biblioteca em realidade. A equipe planeja, executa, confecciona sacolinhas, prepara os desenhos, é uma dedicação extra, um trabalho de muito amor.

Augusto lembrou que, até dezembro de 2024, a instituição realizou mais de 69 mil atendimentos de empréstimos de livros. Levando em conta que a informação atualmente está na palma da mão, realmente é um feito extraordinário.

Ele acrescentou que a Francisco Meirelles também continua com seus projetos que são executados ao longo do ano. Entre eles, o Clube de Leitura Infantil, É Tempo de Inclusão, Gincana Literária, Biblioteca Itinerante e uma programação temática, que celebra datas comemorativas, a exemplo do Dia do Livro Infantil.

A gestora da escola Pequeno Polegar, Fernanda Condé, ressaltou a iniciativa da biblioteca como uma ação social importante e muito bem planejada e realizada. Ela também agradeceu pela escola ter sido contemplada com as atividades deste projeto. “As brincadeiras prenderam a atenção das crianças, que gostaram muito e isso se deve ao envolvimento dos servidores da biblioteca. Contamos com 100 alunos divididos nas salas da creche, uma de pré 1 pela manhã e à tarde, um pré 1 e pré 2”.

50 ANOS

A Biblioteca Francisco Meirelles está completando o jubileu de ouro. 50 anos de história, cinco décadas contribuindo para o desenvolvimento da capital, proporcionando aos usuários um espaço livre, moderno, equipado, um acervo maravilhoso para que todos possam estudar, fazer o seu estudo, entre outras atividades.

Segundo o diretor, “para comemorarmos esta data tão importante, estamos preparando uma exposição de 50 anos da biblioteca, então logo que a pesquisa seja concluída e também a confecção do material. Faremos uma abertura para apresentar a exposição homenageando todos os seus diretores, bem como todos aqueles que durante esse percurso contribuíram com a nossa história e de Porto Velho”.

ACERVO

Atualmente, a Francisco Meirelles conta com cerca de 60 mil títulos. Extremamente limpos, organizados, de uma maneira fácil, onde todo usuário pode usufruir, não só o acervo. Conta ainda com um laboratório com 10 computadores, todos conectados à internet, que os usuários podem utilizar.

SERVIÇO:

Biblioteca Municipal Francisco Meirelles

Endereço:R. José do Patrocínio, nº 200, Centro

Atendimento:Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)