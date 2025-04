Comunidade de Demarcação recebe força-tarefa da Prefeitura de Porto Velho

>



Distrito é a última comunidade ribeirinha de Porto Velho



Equipes conseguiram atender as famílias com a entrega de 90 cestas básicas e outros mantimentos Distante há 145 quilômetros do perímetro urbano da capital rondoniense, com uma população estimada de 370 Famílias, totalizando 1.471 pessoas, a comunidade de Demarcação é o último distrito ribeirinho, à margem do rio Madeira, pertencente ao município de Porto Velho, e contou com uma força tarefa da operação S.O.S Ribeirinhos nesta semana.



No local, as equipes, integradas por voluntários de diversas secretarias, Defesa Civil e Forças Armadas, conseguiram atender as famílias com a entrega de 90 cestas básicas, 1.212 litros de água, 90 caixas de hipoclorito, além de 90 kits de higiene pessoal.



Na manhã desta terça-feira (15), o rio Madeira registrou a cota de 16,59 metros, apontando um ritmo de descenso em seu rio.



A COMUNIDADE



Força tarefa realizou o cadastramento social da comunidade Morador do distrito de Demarcação, o porto-velhense Edvaldo Ferreira Sampaio se mostrou satisfeito com o trabalho desenvolvido pela força tarefa do S.O.S Ribeirinhos, que além de levar ajuda humanitário, realizou o cadastramento social da comunidade, de modo a atualizar os dados da Sala de Situação para que os impactos de uma mudança climática não afetem a população de uma maneira tão dramática.



“Estou aqui para agradecer à prefeitura e à Defesa Civil pelo trabalho que está realizando aqui em Demarcação com a entrega de cestas básicas, água e produtos de higiene pessoal, e outros. Então quero parabenizar todos os envolvidos nessa ação tão importante para todos nós”, congratulou Edvaldo Sampaio.



Equipes continuam atuando no distrito para atender também às comunidades adjacentes De acordo com Railane Santos, que também é moradora da comunidade de Demarcação, a prefeitura de Porto Velho conseguiu atender às principais demandas do distrito. “Nesse momento em que a gente está lutando contra os impactos da cheia, a nossa comunidade é muito grata por estar sendo atendida com essas cestas básicas e água. Por isso, agradecemos à Defesa Civil e à prefeitura de Porto Velho por esse trabalho desempenhado”.



As equipes continuam atuando no distrito para atender também às comunidades adjacentes, garantindo o apoio necessário neste momento.



S.O.S Ribeirinhos



A campanha S.O.S Ribeirinhos segue coletando doações da sociedade civil organizada para a mitigação dos impactos da cheia. As doações podem ser entregues diretamente na Defesa Civil Municipal, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1402, bairro Nossa Senhora das Graças, ou através do telefone (69) 8473-2112.

