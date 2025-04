Feriados de Semana Santa e Tiradentes: saiba o que funciona em Porto Velho

Somente os serviços essenciais permanecerão com atendimento em Porto Velho durante o feriado prolongado: quinta-feira (17), ponto facultativo; sexta-feira (18), feriado da Paixão de Cristo; e segunda-feira (21), feriado de Tiradentes. As datas seguem o Decreto n.º 20.692, de 16 de dezembro 2024 , que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos para todo o ano de 2025.

Ainda segundo o decreto, o funcionamento de repartições de serviços essenciais, como as secretarias municipais de Saúde (Semusa), de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), de Obras e Pavimentação (Semob), de Agricultura e Abastecimento (Semagric), e de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), devem continuar em escala de plantão de forma que não tenha a interrupção da continuidade dos serviços prestados.

Durante o feriado prolongado, as Unidades Básicas e de Saúde da Família (UBS e USF) tanto na zona urbana quanto rural não estarão abertas ao público, e os serviços de atendimento especializado também fecham (Caps, CRSM, Cimi, SAE, CEM, CER, Policlínica Rafael Vaz e Silva). Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Leste, Jaci-Paraná, Ana Adelaide e José Adelino continuam com atendimento 24 horas, assim como a Maternidade Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As Unidades que fazem Corujão, Hamilton Gondim e Osvaldo Piana, vão funcionar todos os dias, das 18h à meia noite.

Já o serviço de transporte coletivo, operado pela Companhia de Ônibus Municipal, funcionará na quinta-feira (17) com a frota dos dias úteis normalmente, e na sexta-feira Santa (18) e segunda (21), funcionará com a frota de sábado. No final de semana, não há alterações, conforme o cronograma já estabelecido. Os usuários do serviço poderão consultar e acompanhar os itinerários no site da Semtran.

Texto:Cristiane Cruz

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)