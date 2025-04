Rio Madeira registra 16,59 metros e se distancia de cota de inundação

>



Porém, as comunidades ribeirinhas seguem em situação de emergência



Nível médio do rio Madeira neste mês de abril é de 15,04 metros O rio Madeira vem demonstrando uma tendência de queda desde o início da semana e no final da manhã desta terça-feira (15) marcou a cota de 16,59 metros, se distanciando cada vez mais do seu nível histórico de inundação, que é de 17 metros.



Mesmo assim, a situação de emergência segue nas comunidades ribeirinhas, isso porque dentro dessas localidades, a partir do momento em que o rio chega à cota de 14,5 metros, já é possível registrar o avanço das águas do rio Madeira sobre o perímetro urbano dessas regiões.



Porém, vale destacar que a máxima histórica para esse mesmo período foi de 19,03 metros, o que aponta que o rio não chegará às marcas registradas na grande cheia de 2014, que abalou de forma considerável dezenas de bairros dentro da cidade de Porto Velho.



De acordo com dados apontados pela Agência Nacional de Águas (ANA), o nível médio do rio Madeira neste mês de abril é de 15,04 metros, ou seja, se encontra a 2,37 metros abaixo do nível máximo e a 1,62m acima do nível médio.



S.O.S Ribeirinhos



A campanha S.O.S Ribeirinhos segue coletando doações da sociedade civil organizada para a mitigação dos impactos da cheia. As doações podem ser entregues diretamente na Defesa Civil Municipal, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1402, bairro Nossa Senhora das Graças, ou através do telefone (69) 8473-2112.

