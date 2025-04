Prefeitura de Porto Velho pleiteia recursos do Novo PAC para investimentos na área da saúde da capital

Construção de unidade básica de saúde, renovação da frota do Samu e ainda equipamentos para teleconsulta estão entre os projetos cadastrados pela Prefeitura de Porto Velho para pleitear recursos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções de 2025, através do Governo Federal.

O valor do projeto requisitado na área da saúde ao Novo PAC é de R$ 44.870.800,00 . Desse total, estão: renovação da frota do Samu no valor de R$ 314.200 mil, expansão e ampliação do Samu R$ 942.600, combo de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) R$ 2.844.000, kit de equipamentos para teleconsulta R$ 270.000 e ainda Unidades Odontológicas Móveis R$ 3.500.000.

Ainda conforme as propostas cadastradas, estão investimentos para as construções de novos espaços, como, por exemplo, uma Policlínica com valor estimado de R$ 30.000.000, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) R$ 3.500.000 e também para Unidades Básicas de Saúde no valor de R$ 3.500.000.

Já estamos estudando um terreno para que, se aprovado, a gente tenha tudo planejado para a execução da obra, disse Prata De acordo com Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), a policlínica, por exemplo, foi projetada com foco na sustentabilidade e utilizarão ventilação e iluminação natural, métodos de uso e reuso de água, captação de energia solar e materiais de baixa manutenção e ainda com equipamentos e mobiliário.

“Segundo a determinação do prefeito Léo Moraes, a policlínica deve ser construída na zona norte da capital. Já estamos estudando um terreno para que, se aprovado, a gente tenha tudo planejado para a execução da obra. O local onde estamos estudando tem possibilidade de atender, além da policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial e ainda um Centro de Reabilitação”, disse o titular da Semesc, Antônio Prata.

Outra novidade no projeto é em relação à telessaúde que vai beneficiar na atenção primária, em especial nos distritos, por meio da adequação e modernização dos estabelecimentos para a realização de teleconsultas assistidas. Os equipamentos poderão incluir notebook, televisor, webcam entre outros objetos que auxiliarão em benefício da população dessas localidades.

Policlínica deve ser construída na zona norte da capital O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, afirmou estar confiante de que o governo federal reconhecerá a importância das propostas para a capital e garantirá os investimentos para a execução dessas obras e principalmente oferecer mais dignidade para a população.

“O nosso município foi o terceiro que mais enviou proposta ao PAC e isso mostra o respeito que temos pela nossa população. Em especial na área da saúde, já fizemos muitas mudanças nos 100 dias de gestão e vamos fazer muito mais. Acreditamos que com os investimentos do Governo Federal podemos melhorar a saúde pública da nossa cidade e dar dignidade para quem precisa de atendimento”, finaliza o prefeito.

FOCO NA SAÚDE

A Prefeitura em cerca de três meses de gestão, tem intensificado melhorias na saúde pública com reativação do aparelho de raio-x da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), retorno dos exames de mamografia, implementação do aplicativo Meu Exame ON, atendimentos noturnos em duas unidades básicas de saúde e ainda Barco Saúde da Prefeitura de Porto Velho iniciou atendimentos da população ribeirinha.

Também foi decretada Situação de Emergência na Saúde Pública do Município devido à crise que ameaçava o sistema local e anunciada a parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) para a implantação do primeiro Hospital Municipal Universitário do Estado (HMU), que será um marco na saúde pública da capital.



Texto:André Oliveira

Foto:André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)